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الاقتصاد

توترات المنطقة ورسوم ترمب تضغط على أسواق الخليج

متداولان يتابعان تحرُّك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان يتابعان تحرُّك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)
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توترات المنطقة ورسوم ترمب تضغط على أسواق الخليج

متداولان يتابعان تحرُّك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان يتابعان تحرُّك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)

تتجه أنظار المستثمرين إلى أسواق الأسهم الخليجية، الأحد، وسط ترقب لتداعيات تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية عالمية جديدة، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط بعد تقرير أفاد بأنَّ الصين تضغط لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المتوقع أن تلقي التطورات الأمنية في المنطقة بظلالها على شهية المستثمرين، بعدما تراجعت الأسهم الإماراتية في آخر جلساتها متأثرة بتصاعد التوترات، بينما امتدت المخاوف مع تقارير عن اتساع رقعة الحرب الإيرانية لتشمل البحر الأحمر وبحر قزوين، رغم إحجام الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربات عسكرية جديدة.

وفي أسواق السلع، انخفضت أسعار النفط بعد موجة صعود، في حين سجَّل الذهب ارتفاعاً طفيفاً مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع في المنطقة.

وفي السعودية، تتجه الأنظار إلى متابعة إعلان صندوق الاستثمارات العامة توقيع مذكرات تفاهم تصل قيمتها إلى 9.5 مليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، في خطوة تعكس استمرار النشاط الاستثماري رغم التوترات.

وتشمل أبرز التطورات الأخرى إعلان مؤسسة البترول الكويتية توقيع صفقة تأجير وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط بقيمة 16 مليار دولار، إلى جانب خطط شركة «بلاكستون» لافتتاح مكتب في دبي ضمن توسعها في منطقة الخليج، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادث يتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في خليج عُمان.

وتترقب الأسواق الخليجية تفاعل المستثمرين مع هذه المستجدات، في وقت ستظل فيه تحركات أسعار النفط والأحداث الجيوسياسية العامل الأكثر تأثيراً في اتجاهات التداول خلال جلسة الأحد.

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