مصادر في «نيوم»: الحارس بولكا مستمر… ودراسة إعارة ماكسيمانو للشباب

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن الحارس البولندي مارسين بولكا مستمر مع نادي نيوم، وأن عقده مع النادي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة، نافيةً الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن وجود رغبة من نادي الهلال في التعاقد معه.

وأكدت المصادر أن ما يتم تداوله حول إمكانية انتقال بولكا إلى الهلال لا يستند إلى أي تحركات أو مفاوضات رسمية، مشددة على أن الحارس يُعد جزءاً من مشروع نيوم الفني للمواسم المقبلة، ولا توجد نية للتخلي عنه.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن إدارة نيوم تدرس فكرة إعارة الحارس البرتغالي لويس ماكسيمانو خلال فترة الانتقالات الحالية لنادي الشباب، وذلك بعد التعاقد معه بعقد يمتد لثلاثة أعوام، في الموسم الماضي، عندما اضطر النادي لتعويض غياب بولكا، إثر تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

يأتي هذا التوجه في ظل اكتمال جاهزية بولكا للعودة إلى حماية عرين نيوم، مع استمرار الإدارة في تقييم أفضل الخيارات المتعلقة بمستقبل ماكسيمانو بما يخدم مصلحة اللاعب والفريق خلال الموسم الجديد.