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الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1» تعيد سيبانغ بديلاً عن البحرين

حلبة سيبانغ الماليزية ستستضيف سباقا بديلا عن سباق جائزة البحرين الكبرى في الرابع من أكتوبر (إ.ب.أ)
حلبة سيبانغ الماليزية ستستضيف سباقا بديلا عن سباق جائزة البحرين الكبرى في الرابع من أكتوبر (إ.ب.أ)
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«فورمولا 1» تعيد سيبانغ بديلاً عن البحرين

حلبة سيبانغ الماليزية ستستضيف سباقا بديلا عن سباق جائزة البحرين الكبرى في الرابع من أكتوبر (إ.ب.أ)
حلبة سيبانغ الماليزية ستستضيف سباقا بديلا عن سباق جائزة البحرين الكبرى في الرابع من أكتوبر (إ.ب.أ)

أعلنت بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1 للسيارات»، اليوم (الأحد)، أن حلبة سيبانغ الماليزية ستستضيف سباقاً بديلاً عن سباق جائزة البحرين الكبرى، في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأعلنت البطولة التي تملك شركة «ليبرتي ميديا» حقوقها التجارية، في بيان صدر خلال سباق جائزة المجر الكبرى، اليوم، أن السباق سيُطلق عليه رسمياً اسم «سباق طيران الخليج جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا».

وأُلغي السباق الذي كان مقرر إقامته في البحرين في أبريل (نيسان) الماضي بسبب الحرب في إيران والوضع في الشرق الأوسط.

وسيُقام السباق في ماليزيا، على حلبة استضافت سباقات «فورمولا 1» آخر مرة عام 2017، بين سباق جائزة أذربيجان الكبرى في 26 سبتمبر وسباق سنغافورة في 11 أكتوبر.

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رياضة الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات ماليزيا

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