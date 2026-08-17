ثنائية نجا تقود الكاميرون لأول ألقابها في «أمم أفريقيا للسيدات»

حققت الكاميرون لقب «كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للسيدات» لأول مرة في تاريخها، بفوزها الكبير 3 - 0 على مالاوي مفاجأة البطولة، في المباراة النهائية، بعدما أسهمت ثنائية ماري نجا في الشوط الأول في حسم الفوز الأحد.

وخسرت الكاميرون 3 مباريات نهائية سابقة، لكن الحظ حالفها في رابع مرة أمام مالاوي التي كانت تشارك لأول مرة في البطولة القارية، وتحتل المركز الـ153 عالمياً والـ32 أفريقياً، بعد أن قطعت مسيرة مذهلة قادتها للنهائي.

وحجز الفريقان بالفعل مقعديهما في «كأس العالم للسيدات» التي ستقام بالبرازيل العام المقبل، إلى جانب المغرب والجزائر اللذين وصلا إلى ما قبل النهائي.

واحتلت الجزائر المركز الثالث بعد فوزها بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح على حساب المغرب يوم السبت الماضي.

جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)

وكان جياني إنفانتينو رئيس «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، الذي يتعرض لضغوط شديدة، يبتسم وهو يسلم لاعبات الكاميرون ميدالياتهن بحضور باتريس موتسيبي رئيس «الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)». وطلبت لاعبات كثيرات التقاط صور تذكارية مع المسؤول السويسري.

وحظي إنفانتينو بدعم كثيرين في القارة الأفريقية في سعيه لإعادة انتخابه خلال مارس (آذار) المقبل، رغم الكشف عن خططه التي تراجع عنها الآن لبيع حصة في بطولات كأس العالم المستقبلية؛ الأمر الذي أثار إدانة عالمية واسعة النطاق.

وهيمنت الكاميرون على الشوط الأول، وتقدمت 3 - 0 قبل الاستراحة بعد أداء رائع ضد مالاوي التي كانت أقل قوة.

وسارعت نجا للوصول إلى الكرة داخل منطقة الجزاء لتمنح فريقها التقدم من مسافة قريبة في الدقيقة الـ20، ثم ضاعفت الكاميرون تقدمها في الدقيقة الـ30 عندما سجلت نعومي إيتو الهدف الثاني.

وحاولت مالاوي التمسك بأملها في الوصول إلى نهاية الشوط الأول دون تكبد مزيد من الأضرار، لكن نجا أحرزت هدفها الثاني في الدقيقة الـ3 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بعد تمريرة إيتو.

وقالت فالنتين نجيلي، مدربة منتخب الكاميرون، عقب التتويج باللقب: «شعور بالفرح والفخر والسعادة... لا أجد الكلمات، ولا أستوعب ما حدث».

وهذه المباراة النهائية الأولى منذ عام 2022 التي تجمع بين منتخبين لم يسبق لأي منهما الفوز باللقب.

وأصبحت مالاوي سابع منتخب يبلغ النهائي بعد الكاميرون وغانا والمغرب ونيجيريا وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا.

وأصبحت الكاميرون رابع فريق يفوز بـ«كأس الأمم الأفريقية للسيدات» منذ انطلاق البطولة أول مرة عام 1998.

وتملك نيجيريا الرقم القياسي في التتويج بالبطولة بـ10 ألقاب، تليها غينيا الاستوائية بلقبين، بينما فازت جنوب أفريقيا بالبطولة مرة واحدة.