إنريكي محبط من الخسارة أمام لنس

أعرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن رضاه رغم خسارة فريقه أمام لنس بهدف دون رد في «كأس السوبر الفرنسي»، مشيراً إلى أن فريقه قدم أداءً جيداً، لكنه أهدر كثيراً من الفرص.

وقال إنريكي، في تصريحات لـ«قناة باريس سان جيرمان»، عقب المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب «بولارت ديليليس»: «دائماً ما تكون الخسارة محبطة، لكن علينا تحليل وتقييم ما قدمناه، والاعتراف بما فعلناه؛ لأنني أعتقد أننا خضنا مباراة جيدة جداً. كنت سعيداً للغاية بما رأيته في الشوط الأول، لكننا خسرنا في النهاية».

وأضاف: «كرة القدم مذهلة، وهي غير عادلة أحياناً. لكن علينا أيضاً تهنئة منافسنا لنس؛ لأنه سجل هدفاً منحه الفوز والتتويج، وفي النهاية هذا هو ما يهم في المباراة. وفي الشوط الثاني حاولنا صناعة مزيد من الفرص».

وتابع: «أهدرنا بعض الفرص المحققة، لكن هذه هي كرة القدم، وعليك تقبل الأمر. كنت سعيداً بما رأيته، لكنني أشعر بالإحباط في الوقت نفسه».

وأشار: «لقد كان أسبوعاً فريداً، مع خوض مباراتين نهائيتين خلال 4 أيام. لدينا الوقت لإعداد الفريق، وتحسين حالتنا البدنية والفنية، والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة في الأسبوع الذي يسبق انطلاق الدوري».

من جانبه، أرجع المدافع الأوكراني إيليا زابارني خسارة باريس سان جيرمان إلى عدم استغلال الفرص التي أتيحت للفريق، مؤكداً أن اللاعبين سيعملون على الاستعداد للموسم الجديد.

وقال زابارني: «لم نسجل من الفرص التي أتيحت لنا. صنعنا كثيراً من الفرص، لكن كرة القدم تكون هكذا أحياناً. يمكنك أن تفوز أو تخسر، وهذه هي كرة القدم».

وأضاف: «سنستعد للموسم؛ لأننا نعرف مدى صعوبته. نحن بحاجة إلى ذلك للعودة إلى الطريق الصحيحة، لكننا سنركز على المباراة المقبلة وسنفوز».