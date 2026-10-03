«جائزة البحرين الكبرى بماليزيا»: نوريس يلوم «حلبة سيبانغ» بعد معاناة مكلارين

واجه حامل اللقب لاندو نوريس سائق مكلارين صعوبات مع السيارة التي لم تستجب له خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا التي أقيمت السبت ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وعزا معاناة فريقه إلى أرضية حلبة سيبانغ الفريدة من نوعها.

وحقق نوريس سادس أسرع توقيت في التجارب التأهيلية، بفارق ستة أعشار من الثانية عن صاحب المركز الأول ماكس فرستابن، لكنه سيبدأ السباق من المركز الخامس بعد أن تلقى إسحاق حجار سائق رد بول عقوبة التراجع خمسة مراكز، ليتراجع من المركز الثالث إلى الثامن.

ولم يتردد سائق مكلارين، الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب العام، في التعبير بصراحة عن رأيه بشأن أداء سيارته على حلبة سيبانغ.

وقال نوريس للصحافيين: «نحن بطيئون فحسب. السيارة ليست جيدة بما يكفي هنا».

وأضاف: «هذه الحلبة تختلف كثيراً عن الحلبات الأخرى التي زرناها هذا العام، ولذلك أعتقد أنكم ترون مرسيدس يعاني أيضاً أكثر بكثير اليوم على وجه الخصوص، في حين نجد فريق ريد بول أسرع مما هو معتاد».

وتابع: «لذا أعتقد أن الترتيب قد تغير قليلاً، وأعتقد أننا نواجه صعوبة أكبر قليلاً مما كنا نتوقع بسبب سطح الحلبة».

وعبَّر نوريس عن رضاه عن لفته الأخيرة في التجارب التأهيلية، مشيراً إلى أنه استخرج أقصى ما يمكن من السيارة.

وقال: «لكن من الواضح أننا بعيدون جداً عن السرعة المطلوبة. سيارتي تعاني من مشكلة في السرعة على المسارات المستقيمة، وقد افتقرنا إلى السرعة بشكل عام طوال فترة التجارب».

وأضاف: «لذا، فإن الانطلاق من المركز الخامس ليس مفاجأة. لا نتوقع أي معجزات، ومن الواضح أن سيارات رد بول تتمتع بأفضلية هنا».

أما زميله في الفريق أوسكار بياستري، فقد سجل سابع أسرع توقيت، لكنه سيبدأ السباق إلى جانب نوريس في الصف الثالث بسبب عقوبة حجار.

وقال بياستري: «لم تسر التجارب كما خططنا تماماً. نواجه بعض الصعوبات في تحقيق السرعة هنا. لكن بشكل عام، كنت راضياً إلى حد ما عن الأمور».

وأضاف: «كان من الجيد لو حققنا عشر ثوانٍ إضافية. لكننا للأسف لم نكن سريعين بما يكفي هنا. سيكون هذا سباقاً يمكننا فيه تحقيق الكثير من خلال اتباع استراتيجية، ثم نأمل أن نحقق السرعة المطلوبة».