إيقاف المؤتمر الصحافي لآيرلندا قبل مواجهة إسرائيل وسط توترات

أُوقف المؤتمر الصحافي لمنتخب آيرلندا، السبت، عشية مباراته الثانية أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم والمقررة في صربيا، بشكل مبكر بعدما واجه المدرب الآيسلندي هايمير هالغريمسون أسئلة من صحافيين إسرائيليين.

وكانت آيرلندا قد تغلبت على إسرائيل 3-0 في المجر في مباراتهما الأولى الثلاثاء، بعد تحضيرات مضطربة شهدت تصويت أفراد المنتخب الآيرلندي لصالح خوض اللقاء، رغم الشعور بعدم الارتياح داخل صفوفه بسبب الحرب في غزة.

وخلال تلك المباراة، وضع اللاعبون الآيرلنديون شارات على أذرعهم وخفضوا رؤوسهم بشكل لافت أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي. كما لم يتصافح قائدا المنتخبين قبل انطلاق المباراة.

ومع إقامة لقاء الإياب الأحد في باتشكا توبولا، بعدما رفض الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم استضافة المباراة على أرضه لأسباب أمنية، أثار المؤتمر الصحافي لمدرب آيرلندا عشية اللقاء توترات جديدة.

وسأل أحد الصحافيين هالغريمسون عن رأيه في الحادث الذي وقع الأربعاء على متن رحلة لشركة «فلاي دبي» من الإمارات إلى إسرائيل، والذي وصفته السلطات القضائية الإماراتية ومسؤولون إسرائيليون بأنه «عمل إرهابي».

كما سُئل المدرب: «ماذا تقول عن الأشخاص الذين تدعمونهم؟ آيديولوجيتهم قائمة على القتل»، مضيفاً: «هذا الأسبوع فقط، حاول أحدهم قتل 170 راكباً إسرائيلياً، بينهم 27 طفلاً بريئاً، وآلاف آخرين».

ورد مسؤول صحافي آيرلندي: «لن نتلقى اليوم أي أسئلة من هذا النوع. سنجيب عن أسئلة تتعلق بكرة القدم».

ثم توجه صحافي آخر إلى مدرب آيرلندا قائلاً: «لاعبوكم وصفوا لاعبينا بالقردة خلال المباراة...»، قبل أن يقاطعه مسؤول في الاتحاد الآيرلندي فوراً، مكرراً: «هذا غير صحيح إطلاقاً»، فيما أُخذ الميكروفون من الصحافي المعني.

وصرخ الصحافي: «لا تلمسني، لا تلمسني»، قبل أن ينهي الوفد الآيرلندي المؤتمر الصحافي بشكل مفاجئ.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أدانت تصرفات المنتخب الآيرلندي، واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر دبلن بأنها تقف في «الجانب الخطأ من التاريخ».

وقال هالغريمسون للصحافيين: «تجاوز هذه المحنة والخروج منها معاً فريقاً واحداً سيكون بمثابة انتصار هائل بالنسبة إليّ. أقول ذلك من صميم قلبي».

وأضاف: «كل التحديات التي مرّ بها هذا المنتخب، وكل الانتقادات. مجرد أن نبقى مجموعة متماسكة بعد هذه المباراة، سيكون ذلك انتصاراً كبيراً بالنسبة إليّ ولهذه المجموعة وللاتحاد».

وتابع: «كانت هناك الكثير من المشاعر لدى الناس في آيرلندا حيال هذا الأمر، ومن الواضح أن ذلك يؤثر في اللاعبين أيضاً».

وأردف الآيسلندي قائلاً: «نريد أن نقدم أداء جيداً، لكن الأمر سيبقى دائماً تحدياً عندما تكون الأجواء المحيطة صاخبة إلى هذا الحد. لذلك نحاول التركيز على الجانب الكروي، وقمنا بالكثير من الأمور للمساعدة في هذا المجال».

وأشار إلى أنه «أحد التغييرات التي أدخلناها في المباريات الأخيرة هو أننا، قبل دخول أرض الملعب، نقوم بصلاة قصيرة ونتحلق مع اللاعبين والجهاز الفني بأكمله، فقط لتهدئة أنفسنا قبل النزول إلى الملعب».