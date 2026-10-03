تايلر أدامز قائداً جديداً للمنتخب الأميركي

أعلن مدرب المنتخب الأميركي ماوريسيو بوكيتينو، الجمعة، تعيين تايلر آدامز قائداً للفريق حتى نهائيات كأس العالم 2030.

وقال بوكيتينو، خلال حديثه قبل المباراة الودية للولايات المتحدة أمام المكسيك في أريزونا السبت، إن آدامز كان الخيار المنطقي لقيادة المنتخب الأميركي.

وأضاف في تصريح للصحافيين: «يسعدني أن أعلن، وأريد للجميع أن يعرف، أنه سيكون قائدنا».

وتابع: «لقد كانت بيننا علاقة جيدة جداً خلال السنوات الـ3 الماضية، وأعتقد أنه يعرف ما الذي أتوقعه منه. إنه نموذج مثالي للجميع في الطريقة التي يستطيع بها نقل الفلسفة والثقافة وتمثيل هذا البلد الرائع».

وأردف: «إنه اللاعب القادر على قيادة المرحلة المقبلة التي تنتظرنا».

ويُعدُّ آدامز، لاعب نادي بورنموث الإنجليزي، من أبرز عناصر الخبرة في تشكيلة المنتخب الأميركي.

وكان اللاعب، البالغ 27 عاماً، قد حمل شارة قيادة الولايات المتحدة في كأس العالم 2022 في قطر تحت إشراف المدرب السابق غريغ بيرهالتر.

واختار بوكيتينو المدافع المخضرم تيم ريم قائداً للمنتخب في كأس العالم التي أُقيمت هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن ريم اعتزاله اللعب الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال آدامز، الذي سيتسلم شارة القيادة في مباراة المكسيك السبت: «أريد أن أقود هذه المجموعة نحو ثقافة الانتصار».

وأضاف لاعب الوسط أنه يعتقد أنه اكتسب خبرة أكبر منذ قيادته المنتخب الأميركي في مونديال 2022.

وقال: «في عام 2022، كنا بالطبع فريقاً شاباً جداً، وأعتقد أننا كنا من بين أصغر المنتخبات في كأس العالم. وعلى الرغم من أنني كنت مستعداً لهذا الدور، فإنني في الوقت ذاته تمكنت من التطور داخل الملعب وخارجه خلال الفترة التي تلت ذلك وحتى الآن».

وأردف: «الحصول على شارة القيادة لا يغيّر شيئاً بالنسبة إليّ من ناحية كوني قائداً أو شخصاً مختلفاً عمّا أنا عليه. سأبقى الشخص نفسه تماماً».