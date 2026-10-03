«دوري الأمم الأوروبية»: فنلندا تعبر ألبانيا وتتصدر مجموعتها

قلب منتخب فنلندا تأخره أمام ضيفه ألبانيا إلى فوز 2-1، السبت، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم منتخب ألبانيا مبكراً عن طريق ري ماناي بضربة رأس في الدقيقة الرابعة، لكن الأمور تعقدت للفريق بعد طرد حارس مرماه إيتريت بيريشا في الدقيقة 22.

واستغل المنتخب الفنلندي النقص العددي، وأدرك التعادل عن طريق ليو فالتا من ركلة حرة في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وعاد فالتا ليمنح فنلندا التقدم في الدقيقة 71، بعدما سجل هدفه الثاني من ركلة حرة أخرى، لينجح أصحاب الأرض في الحفاظ على تقدمهم حتى صافرة النهاية.

ورفع الفوز رصيد فنلندا إلى سبع نقاط في الصدارة وتجمد رصيد ألبانيا عند ست نقاط في المركز الثاني.