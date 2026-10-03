«دورة الصين»: تشينوين تتأهل وتوبّخ «جمهورها المشاغب»

وبّخت البطلة الأولمبية في كرة المضرب، جنغ تشينوين، جماهير مشاغبة في بكين، السبت، قبل أن تنسحب منافستها آنا كالينسكايا بسبب الإصابة، مانحةً اللاعبة الصينية الفوز بنتيجة 6-7 (4-7) و6-4 و3-0.

وتسببت رياح قوية وجمهور صاخب في تبادلات متوترة على الملعب الرئيسي البارد في بكين، ما دفع حكم المباراة إلى التدخل لتحذير الحاضرين من التحرك في المدرجات أثناء اللعب.

وخلال شوط فاصل محتدم في المجموعة الأولى، سُمعت جنغ تشينوين، التي تحظى بشعبية كبيرة في بلادها، مرتين وهي تقول للمتفرجين: «توقفوا عن الصراخ» أثناء استعدادها للإرسال.

وقالت جنغ للجمهور خلال مقابلة داخل الملعب بعد المباراة التي استمرت ساعتين و22 دقيقة: «أعتقد أن المجموعة الأولى كانت صعبة جداً على وجه الخصوص».

وأضافت اللاعبة البالغة 23 عاماً: «في الواقع، رؤية بعض الحركة في المدرجات جعلت مشاعري غير مستقرة كثيراً».

لكنها أقرت قائلة: «إنها مشكلتي أنا، إنها مشكلتي أنا»، متعهدة بالتأقلم مع الوضع.

وترددت هتافات تشجيع جنغ تشينوين في أرجاء الملعب الذي هزته الرياح قبل معظم النقاط، فيما كان المشجعون يطلبون أحياناً من بعضهم التزام الهدوء.

وبعد معادلتها النتيجة في المجموعة الثانية، حصلت المصنفة الـ54 عالمياً على فرصتها عندما انسحبت الروسية كالينسكايا بسبب الإصابة بعدما تأخرت بثلاثة أشواط في المجموعة الثالثة.

وستلعب جنغ تشينوين في الدور الثالث مع الفائزة من التشيكية ماري بوزكوفا أو الأسترالية كيمبرلي بيريل، المصنفة الـ582 عالمياً.

وفي وقت لاحق، السبت، من المقرر أن تواجه المصنفة الأولى عالمياً إيلينا ريباكينا الأرمينية ألينا تشاراييفا المصنفة الـ118 عالمياً في الفترة المسائية.