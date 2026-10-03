عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:0 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

أزمة البرتغال تهدد حلم رونالدو بتسجيل «الألف هدف»

أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال متواصلة (أ.ف.ب)
أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال متواصلة (أ.ف.ب)
TT
TT

أزمة البرتغال تهدد حلم رونالدو بتسجيل «الألف هدف»

أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال متواصلة (أ.ف.ب)
أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال متواصلة (أ.ف.ب)

تحوّلت أزمة كريستيانو رونالدو مع مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس إلى تهديد مباشر لأحد أكبر الأهداف التي يطاردها قائد النصر السعودي قبل إسدال الستار على مسيرته: الوصول إلى الهدف رقم ألف في مشواره الاحترافي.

وكشفت صحيفة «أبولا» البرتغالية عن أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بدأ تحركات خلف الكواليس لإنهاء الخلاف، وأن خورخي خيسوس وافق بالفعل على حضور اجتماع طارئ للمصالحة، بينما ينتظر الاتحاد موافقة رونالدو، في محاولة لمنع النهاية المفاجئة لمسيرة دولية امتدت لأكثر من عقدين.

وكان رونالدو قد غادر معسكر المنتخب بعد تصاعد خلافه مع خيسوس، إثر عدم مشاركته أمام النرويج، قبل أن تتزايد الأزمة بعدما أعلن المدرب أن قائد البرتغال لن يبدأ أساسياً أمام الدنمارك. وتشير الصحافة البرتغالية إلى أن رونالدو لا ينوي حالياً العودة إلى المنتخب، ما قد يجعل النصر السعودي طريقه الوحيد تقريباً نحو إنجاز تاريخي جديد.

ووفقاً لموقع «يو أو إل» البرازيلي، يمتلك رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، 979 هدفاً، ويحتاج إلى 21 هدفاً إضافياً لبلوغ حاجز الألف. وكان يعوّل على المباريات السبع المتبقية للبرتغال حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو الموعد الذي كان يخطط عنده لإنهاء مسيرته.

لكن غيابه المحتمل عن المنتخب يضع العبء بالكامل على مبارياته مع النصر. ويقدر التقرير أن الفريق السعودي قد يخوض نحو 40 مباراة حتى نهاية الموسم، ما يعني أن رونالدو يحتاج إلى معدل يبلغ 0.53 هدف في المباراة للوصول إلى الألف، بينما لم يسجل هذا الموسم سوى ثلاثة أهداف في ثماني مشاركات، بمعدل 0.38 هدف فقط للمباراة.

وبهذه الوتيرة، قد ينهي رونالدو الموسم على بُعد ستة أهداف من الرقم المنشود، وهو سيناريو يرى «يو أو إل» أنه قد يدفعه إلى تأجيل الاعتزال عدة أشهر.

وبينما يحاول الاتحاد البرتغالي فتح باب المصالحة، أصبحت الأزمة تحمل مفارقة لافتة: عودة رونالدو إلى البرتغال قد لا تنقذ فقط نهاية مسيرته الدولية، بل قد تقرّبه أيضاً من الهدف الألف قبل وداع كرة القدم.

مواضيع
الرياضة كرة القدم نادي النصر كريستيانو رونالدو السعودية البرتغال

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«آسياد 2026»: توتر قديم يعود للواجهة... أزمة بين لاعبتي تنس تايوانيتين

رياضة عالمية رباعي لاعبات تايوان يحتفلن بالميداليات الذهبية والفضية لزوجي السيدات بناغويا (رويترز)

«آسياد 2026»: توتر قديم يعود للواجهة... أزمة بين لاعبتي تنس تايوانيتين

أحيت لاعبتا التنس التايوانيتان هسيه سو - وي وتشان هاو - تشينغ خلافهما مجدداً خلال دورة الألعاب الآسيوية السبت.

«الشرق الأوسط» (ناغويا (اليابان))
رياضة عالمية جمهور هايتي أثار الشغب في الدومينيكان (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

بسبب شغب جماهيرها... الدومينيكان تمنع هايتي من اللعب على ملاعبها

حظرت جمهورية الدومينيكان، الجمعة، منتخب هايتي، من اللعب على ملاعبها، وذلك عقب وقوع اضطرابات جماهيرية.

«الشرق الأوسط» (سانتو دومينغو (الدومينيكان))
رياضة عالمية الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة (رويترز)
رياضة عالمية

دي يونغ يقترب من العودة لبرشلونة

استعرض الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة التقدم الكبير الذي أحرزه في مرحلة التأهيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية الإسباني فابيان رويز غادر معسكر منتخب بلاده (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

فابيان رويز يغادر معسكر «لا روخا» لحضور ولادة طفله الأول

غادر الإسباني فابيان رويز معسكر منتخب بلاده، السبت، لحضور ولادة طفله الأول في العاصمة باريس التي يدافع عن ألوان فريقها سان جيرمان.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية الكازاخية إيلينا ريباكينا حزينة بعد توديع بكين (رويترز)
رياضة عالمية

«دورة الصين»: مفاجأة مدويّة... ريباكينا تودّع

فجَّرت الأرمينية ألينا تشارايفا مفاجأةً من العيار الثقيل بـ«بطولة الصين المفتوحة للتنس»، بعدما أطاحت بالمُصنَّفة الأولى عالمياً، الكازاخية إيلينا ريباكينا.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الرياضة رياضة سعودية

عبد الله ندا لـ«الشرق الأوسط»: ذهبية شقيقي عمر منحتني حافزاً أكبر

السعودي عبد الله ندا يحتفل بالذهبية (فريق السعودية)
السعودي عبد الله ندا يحتفل بالذهبية (فريق السعودية)
TT
TT

عبد الله ندا لـ«الشرق الأوسط»: ذهبية شقيقي عمر منحتني حافزاً أكبر

السعودي عبد الله ندا يحتفل بالذهبية (فريق السعودية)
السعودي عبد الله ندا يحتفل بالذهبية (فريق السعودية)

واصل الجوجيستو السعودي حضوره اللافت في دورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026»، بعدما توج عبد الله طارق ندا بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن تحت 85 كلغم، إثر تفوقه في المباراة النهائية على الكازاخستاني ميري كابدولايف بنتيجة 7 - 0.

وجاء تتويج عبد الله بعد 24 ساعة فقط من فوز شقيقه الأكبر عمر ندا بذهبية وزن تحت 94 كلغم، ليجمع الشقيقان ذهبيتين في إنجاز عائلي لافت ضمن المشاركة السعودية في منافسات الجوجيستو بالدورة.

وكشف عبد الله ندا في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن تتويج شقيقه كان دافعاً إضافياً له قبل خوض منافسات النهائي، وقال: «فوز أخي عمر بالميدالية الذهبية كان له أثر كبير في أن أكون أكثر حماساً للفوز، واستعددت أنا وشقيقي لمدة عام كامل من أجل خوض منافسات الآسياد».

وحقق عبد الله الذهبية في سن 19 عاماً ليصبح من أصغر الرياضيين السعوديين الذين يحققون ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، في تأكيد على الحضور القوي للاعبين الشباب ضمن فريق الجوجيستو السعودي.

وسجل خالد حباب بدوره حضوراً لافتاً في مشاركته الأولى، بعدما حصد الميدالية البرونزية وهو في سن 17 عاماً، ليكون أصغر لاعبي فريق الجوجيستو السعودي المشارك في الدورة.

من جانبه، أكد أنس أورفلي، رئيس الاتحاد السعودي للجوجيستو، أن حصيلة الفريق تعكس التطور الذي تشهده اللعبة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تحقيقنا خمس ميداليات في الآسياد، هي ذهبيتان وثلاث برونزيات، أمر مشرف، وتركيزنا منصب على تطوير الفئات السنية، والإعداد للمنافسات المقبلة».

جانب من تتويج السعودي عبد الله ندا (فريق السعودية)

وأضاف أن العمل سيتواصل استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة بعد أربعة أعوام.

بدوره أشاد راكان الفهيد، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجوجيستو، بما قدمه اللاعبون خلال المنافسات، مؤكداً أنهم حققوا إنجازات مشرفة، وأن الاتحاد يواصل رفع سقف التطلعات من أجل تعزيز شعور اللاعبين بالمسؤولية، ومواصلة تحقيق النتائج في البطولات المقبلة.

ورفعت نتائج عبد الله وعمر ندا وبقية زملائهما حصيلة الجوجيستو السعودي إلى خمس ميداليات، بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات، ليصبح الأكثر حصداً للميداليات بين الاتحادات السعودية الأولمبية والبارالمبية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026».

مواضيع
دورة الألعاب الآسيوية رياضة سعودية اليابان
الرياضة رياضة سعودية

رئيس الاتحاد السعودي للجوجيتسو لـ«الشرق الأوسط»: بعد الميداليات المشرفة… التحديات المقبلة أكبر

السعودي عبد الله ندا توج بذهبية الجوجيتسو (فريق السعودية)
السعودي عبد الله ندا توج بذهبية الجوجيتسو (فريق السعودية)
TT
TT

رئيس الاتحاد السعودي للجوجيتسو لـ«الشرق الأوسط»: بعد الميداليات المشرفة… التحديات المقبلة أكبر

السعودي عبد الله ندا توج بذهبية الجوجيتسو (فريق السعودية)
السعودي عبد الله ندا توج بذهبية الجوجيتسو (فريق السعودية)

أكد أنس أورفلي، رئيس الاتحاد السعودي للجوجيستو، أن حصيلة فريق السعودية في دورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026»، البالغة خمس ميداليات، تمثل إنجازاً مهماً للعبة، مشدداً على أن صغر أعمار اللاعبين المتوجين يمنح الاتحاد مساحة أكبر للطموح قبل دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في الدوحة 2030.

وأنهى الجوجيستو السعودي مشاركته في الدورة بذهبيتين حققهما الشقيقان عمر وعبدالله ندا، إلى جانب ثلاث ميداليات برونزية عن طريق عبدالملك آل مرضي ومحمد آل حريمل وخالد حباب، في حصيلة وصفها أورفلي بأنها تعكس التطور الذي تشهده اللعبة في السعودية.

وقال أورفلي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «سقف طموحنا دائماً عالٍ، وحققنا ما كنا نطمح إليه في ناغويا، ومن المهم أن نستمر في التقدم؛ لأن السعوديين دائماً سقف طموحاتهم عالٍ».

وأوضح أن الاتحاد ينظر إلى النتائج المحققة باعتبارها خطوةً في مشروع يمتد إلى السنوات المقبلة، مع التركيز بصورة أكبر على الفئات السنية وتوسيع قاعدة الممارسين، خصوصاً أن غالبية اللاعبين الذين صعدوا إلى منصات التتويج في ناغويا لا يزالون في أعمار صغيرة.

ويبرز خالد حباب بين أصغر عناصر الفريق بعد حصوله على البرونزية في سن 17 عاماً، فيما حقق عبد الله ندا الذهبية، وهو في الـ19، وتوج شقيقه عمر بالذهبية في سن 21 عاماً، وهو ما يمنح الاتحاد مجموعة شابة يمكن البناء عليها وصولاً إلى «آسياد الدوحة 2030».

وأضاف أورفلي أن الجوجيستو يشهد انتشاراً جيداً في السعودية بمختلف الأوزان، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع قاعدة الممارسة واستقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات.

وعن «آسياد الدوحة 2030»، أكد رئيس الاتحاد السعودي للجوجيستو أن مستقبل اللعبة يحمل الكثير من الطموحات، خصوصاً مع وجود جيل شاب استطاع تحقيق الميداليات في ناغويا، ما يفتح المجال أمام تطويره خلال الأعوام الأربعة المقبلة للوصول إلى الدورة الآسيوية المقبلة بمستوى أكثر تنافسية.

من جانبه، أكد راكان الفهيد، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجوجيستو، أن اللاعبين قدموا مشاركة مشرفة في ناغويا، وأن حصد خمس ميداليات، بينها ذهبيتان وثلاث برونزيات، يعزز الطموحات بدلاً من أن يقللها بعد تحقيق الإنجاز.

وقال الفهيد لـ«الشرق الأوسط»: «اللاعبون لم يقصروا وحققوا إنجازات مشرفة، ونحن دائماً نرفع سقف التطلعات حتى يكون اللاعبون على قدر المسؤولية ويقدموا الأفضل، والقادم أفضل بإذن الله».

وأشاد الفهيد بالدعم الذي تحظى به الرياضة السعودية عموماً، والجوجيستو خصوصاً، من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لافتاً إلى وجود اللعبة ضمن برامج الدعم التحفيزي للأندية، بما يسهم في زيادة انتشارها وتطوير قاعدة ممارسيها.

وأكد أن النجاحات التي تحققت تضع الفريق أمام مسؤوليات أكبر في المرحلة المقبلة، موضحاً أن تحقيق الإنجازات يرفع مستوى التحديات والتطلعات، وأن الهدف سيكون البناء على حصيلة ناغويا ومواصلة العمل للوصول إلى استحقاقات أكبر في السنوات المقبلة.

مواضيع
دورة الألعاب الآسيوية رياضة سعودية رياضة اليابان
الرياضة رياضة سعودية

عبد الله ندا يهدي السعودية ذهبية الجوجيتسو الثانية في «ناغويا 2026»

السعودي ندا لحظة التتويج على المنصة (أ.ب)
السعودي ندا لحظة التتويج على المنصة (أ.ب)
TT
TT

عبد الله ندا يهدي السعودية ذهبية الجوجيتسو الثانية في «ناغويا 2026»

السعودي ندا لحظة التتويج على المنصة (أ.ب)
السعودي ندا لحظة التتويج على المنصة (أ.ب)

تُوّج عبد الله ندا لاعب فريق السعودية بالميدالية الذهبية في منافسات الجوجيتسو لوزن تحت 85 كلغ، ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، ليمنح السعودية الذهبية الثانية في الجوجيتسو والثالثة في الدورة.

ندا خلال التتويج (أ.ب)

وجاء تتويج ندا بعد ذهبية شقيقه عمر في منافسات وزن تحت 94 كلغ، لترتفع حصيلة الجوجيتسو السعودي إلى خمس ميداليات، بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات.

ورفعت ذهبية عبد الله ندا رصيد السعودية في الدورة إلى 14 ميدالية، وضعتها في المركز العشرين في جدول الترتيب العام، بواقع 3 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و9 برونزيات.

ندا يحتفل بذهبيته (أ.ب)

وتوزعت الميداليات السعودية على خمس رياضات، إذ تصدر الجوجيتسو الحصيلة بخمس ميداليات، بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات، بينما حققت الفروسية ذهبية واحدة، وحصدت الرياضات الإلكترونية فضية وبرونزيتين، والكاراتيه فضية وبرونزيتين، وألعاب القوى برونزيتين.

وأكد أنس أورفلي، رئيس الاتحاد السعودي للجوجيتسو، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الحصيلة التي حققها اللاعبون تمثل نتيجة مشرفة، وقال: «تحقيقنا خمس ميداليات في (الآسياد)، منها ذهبيتان وثلاث برونزيات، أمر مشرف، وتركيزنا منصب على تطوير الفئات السنية والإعداد للمنافسات المقبلة».

من جانبه، قال راكان الفهيد، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجوجيتسو، لـ«الشرق الأوسط»: «لاعبو الجوجيتسو لم يقصروا، وحققوا إنجازات مشرفة، ودائماً ما نرفع سقف التطلعات من أجل أن نجعل اللاعبين على قدر من المسؤولية، والقادم أفضل بحول الله».

وكشف عبد الله ندا أن ذهبية شقيقه عمر شكلت حافزاً إضافياً له قبل خوض منافساته، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «فوز أخي عمر بالميدالية الذهبية لوزن تحت 94 كلغ جعلني أكثر حماساً للفوز، واستعددت أنا وهو لمدة عام كامل من أجل خوض منافسات الآسياد».

وبذهبية ندا، أصبح الجوجيتسو صاحب النصيب الأكبر من الميداليات السعودية في ناغويا حتى الآن، بخمس ميداليات من أصل 14 ميدالية حققتها السعودية.

مواضيع
دورة الألعاب الآسيوية رياضة سعودية الرياضة اليابان