هانت وآشر- سميث تحققان أرقاماً قياسية في بطولة أوروبا للقوى

صنعت اللاعبتان البريطانيتان إيمي هانت ودينا آشر- سميث التاريخ، أمس (الأحد) عندما أصبحت هانت أول رياضية تفوز بأربع ميداليات ذهبية في نسخة واحدة من بطولة أوروبا لألعاب القوى، بينما أصبحت آشر- سميث أكثر رياضية نجاحاً في تاريخ البطولة الممتد على مدار 92 عاماً.

وساعدت هانت (24 عاماً) بريطانيا على الفوز بسباق التتابع المختلط 4 في 100 متر، بزمن قياسي أوروبي بلغ 39.97 ثانية، أمام جمهور غفير، وذلك بعد نجاحها في سباقي 100 و200 متر بالإضافة إلى سباق 4 في 100 متر للسيدات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت هانت، الحائزة أيضاً على فضية في بطولة العالم، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «يا إلهي، أنا في غاية السعادة. أعتقد أن إنهاء الأمر مع بعض من أفضل أصدقائي في هذه الرياضة أمر لا يُصدق».

اللاعبتان البريطانيتان إيمي هانت ودينا آشر- سميث تحتفلان بفوزهما بالميدالية الذهبية (رويترز)

وتملك آشر- سميث (30 عاماً) الآن 8 ميداليات ذهبية أوروبية، و11 ميدالية إجمالاً، بعد أن لعبت دورها ضمن فريق ضم أيضاً جيريميا أزو وجارنيل هيوز؛ حيث سيطرت بريطانيا على سباقات السرعة في الليلة الأخيرة من البطولة.

وحصدت جورجيا هانتر بيل ذهبية سباق 1500 متر لصالح صاحب الأرض؛ حيث سبق للعداءة (32 عاماً) الفوز بلقبَي العالم داخل القاعات والكومنولث هذا العام، بعد أن اعتزلت 5 سنوات في وقت سابق من مسيرتها قبل أن تعود بنجاح.

وحصدت الميدالية الذهبية التاسعة لبريطانيا إجمالاً، ولكن ذلك لم يكن كافياً لتصدر جدول الميداليات، الذي ذهب إلى إيطاليا التي فازت بالميدالية الذهبية الأخيرة في البطولة، في سباق التتابع 4 في 400 متر للرجال، متقدمة بفارق 0.03 ثانية على البلد المضيف.

وبفضل الميدالية الفضية التي فاز بها ماثيو هدسون- سميث في هذا السباق، تجاوز البريطاني (31 عاماً) العداء الفرنسي كريستوف لومتر، ليصبح أكثر الرجال حصداً للميداليات في تاريخ البطولة بـ9 ميداليات.

وأنهت إيطاليا البطولة برصيد 22 ميدالية منها 10 ذهبيات. وجاءت بريطانيا في المركز الثاني برصيد 19 ميدالية و9 ذهبيات، متقدمة على ألمانيا (21 ميدالية و6 ذهبيات) وهولندا (14 ميدالية و5 ذهبيات)، والنرويج (6 ميداليات و4 ذهبيات).