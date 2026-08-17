تأكد غياب فينغيغارد عن باقي موسم سباقات الدراجات بسبب الإصابة

أعلن فريق «فيسما ليز»، الاثنين، أن الدراج الدنماركي يوناس فينغيغارد، بطل «جيرو دي إيطاليا»، لن يشارك في أي سباقات أخرى هذا الموسم؛ بسبب الحادث الذي تعرض له خلال «سباق فرنسا الدولي (تور دو فرنس)» الشهر الماضي.

وأوضح «فيسما ليز» في بيان: «لا يزال يعاني من آثار كسر عظمة الترقوة الذي تعرض له في حادث خلال (سباق فرنسا). ونتيجة لذلك؛ فليس من الممكن بالنسبة إليه في الوقت الحالي العمل من أجل تحقيق أهداف جديدة في سباقات عام 2026».

وتعرض فينغيغارد، الفائز بلقب «تور دو فرنس» مرتين، لحادث خلال المرحلة الـ15 من السباق الفرنسي في 19 يوليو (تموز) الماضي، أنهى مشاركته في السباق.

وسيحول الدراج الدنماركي تركيزه خلال الفترة المقبلة إلى التعافي والتدريب، وفق ما أوضح فريقه.

ولم يكن لدى فينغيغارد أي سباقات أخرى مدرجة رسمياً في برنامجه بعد «سباق فرنسا»، لكن كانت هناك آمال في عودته إلى المنافسات من خلال بطولة العالم في مونتريال بكندا خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال فينغيغارد: «بعد مرحلة طويلة ومكثفة من السباقات، كانت هناك فترة للتعافي مقررة بعد (سباق فرنسا) على أي حال. وبسبب إصابة الترقوة؛ تأخر بدء تدريباتي، ولم يعد من الممكن بالنسبة إليّ العودة إلى أفضل مستوى خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «ينصب التركيز الآن على الاستعداد بأفضل صورة ممكنة لأهداف موسم 2027. وسأناقش هذه الأهداف بالتحديد مع الفريق خلال الفترة المقبلة».