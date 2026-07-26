المنتخب السعودي للهوكي للناشئين يختتم مشاركته في كأس آسيا

اختتم المنتخب السعودي للهوكي للناشئين تحت 18 عاماً مشاركته في بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، التي أُقيمت خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2026، بعد خوضه منافسات البطولة.

وتُمثل هذه المشاركة الظهور الرسمي الأول للمنتخب السعودي للهوكي، وتدشن مرحلة جديدة في مسيرة اللعبة بالمملكة، كما تجسد بداية حضور المنتخب على الساحة القارية.

وأتاحت البطولة للاعبين فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات، بما يسهم في تطوير أداء المنتخب وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الاتحاد السعودي للهوكي واستراتيجيته الرامية إلى تعزيز حضور المملكة في المنافسات القارية والدولية، ودعم مسيرة الهوكي السعودي، وتحقيق مستهدفات الاتحاد.