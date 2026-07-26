عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
الاقتصاد

مصر: تأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك

بعد انقطاعات في الكهرباء

وزير البترول المصري خلال تفقده مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (NATA) (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري خلال تفقده مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (NATA) (وزارة البترول المصرية)
TT
TT

مصر: تأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك

وزير البترول المصري خلال تفقده مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (NATA) (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري خلال تفقده مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (NATA) (وزارة البترول المصرية)

أكد وزير البترول المصري كريم بدوي نجاح الوزارة في تأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال ذروة الاستهلاك التي شهدتها الأيام الماضية مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بما يؤمن استقرار إمدادات الوقود لجميع القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي (NATA) بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، بحضور سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ومحمد مرزوق، رئيس شركة «جاسكو»، ومحمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ.

وأفاد بيان صحافي صادر عن الوزارة، الأحد، بأن الوزير اطلع على مؤشرات تشغيل الشبكة القومية، وموقف إمدادات الوقود لقطاع الكهرباء والتي شهدت أقصى معدل للاستهلاك خلال هذه الفترة من فصل الصيف.

كانت محافظات مصر قد شهدت انقطاعات للكهرباء خلال اليومين الماضيين، وسط تسجيل درجات الحرارة ارتفاعات قياسية؛ ما أدى إلى زيادة الاستخدام.

وأكد الوزير أن «نجاح منظومة الغاز الطبيعي في استيعاب هذه الأحمال القياسية يعكس كفاءة البنية التحتية للغاز الطبيعي، ومرونة منظومة التشغيل، وفاعلية الخطة الاستباقية التي أعدتها الوزارة لفصل الصيف، والتي شملت تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، وتأمين إمدادات إضافية عبر سفن التغييز، والتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استدامة الإمدادات».

واطمأن الوزير خلال وجوده بمركز التحكم على الاستعداد الكامل لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف والبدائل الموضوعة لمواجهة أي متغيرات، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برامجها لرفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي، وتعزيز أمن الطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بكفاءة واستدامة، ومواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة خلال الشهر المقبل.

مواضيع
اقتصاد مصر طاقة الغاز الطبيعي مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصر: «مستثمرون» محتالون يغرون ضحاياهم بعوائد ضخمة جراء استثمار مدخراتهم

شمال افريقيا كثرة حوادث النصب لا يمنع تكرارها في مصر (الشرق الأوسط)

مصر: «مستثمرون» محتالون يغرون ضحاياهم بعوائد ضخمة جراء استثمار مدخراتهم

لم تكن إنجي جورج، ربة المنزل وخريجة كلية الإعلام، تتوقع أن تجد نفسها ضحية لأحد «المستريحين» الذين كثيرًا ما قرأت عن جرائمهم في الأخبار، وتابعت حكايات ضحاياهم.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في مؤتمر رابطة دول جنوب شرقي آسيا (الخارجية المصرية)
شمال افريقيا

مصر تعزز الشراكة مع «الآسيان» وتطالب بإصلاح منظومة التمويل الدولي

عكس نشاط وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مشاركته في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، رغبة مصرية في تعزيز الشراكة مع هذه الدول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سلع تباع بأسعار مخفضة داخل سوق من تنظيم وزارة التموين في محافظة الشرقية (وزارة التموين المصرية)
شمال افريقيا

التحوُّل من الدعم العيني إلى النقدي... لماذا يثير هواجس المصريين؟

يتخوف مصريون من توجه حكومي للتحول من الدعم التمويني العيني (السلع) إلى دعم نقدي، وهو ما ينضوي على تحرير سعر السلع التموينية.

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد بدأ الإنتاج الفعلي وضخ الغاز من البئر الجديدة على أن يتم استكمال ربطها بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية يوليو الحالي (وزارة البترول المصرية)
الاقتصاد

مصر تعلن عن كشف غازي جديد بالصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، عن كشف غازي جديد في الصحراء الغربية، بمعدل إنتاج يبلغ 40 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة تغييز في ميناء الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
الاقتصاد

مصر تجري محادثات مع «شل» و«بي بي» و«توتال» لإبرام صفقات غاز طبيعي

تجري مصر محادثات مع شركات طاقة كبرى، من بينها «شل» و«توتال إنيرجيز» و«بي بي»، لشراء ما بين 15 و18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال شهرياً لمدة 3 سنوات على الأقل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)