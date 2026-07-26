مصر: تأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك

أكد وزير البترول المصري كريم بدوي نجاح الوزارة في تأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال ذروة الاستهلاك التي شهدتها الأيام الماضية مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بما يؤمن استقرار إمدادات الوقود لجميع القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي (NATA) بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، بحضور سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ومحمد مرزوق، رئيس شركة «جاسكو»، ومحمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ.

وأفاد بيان صحافي صادر عن الوزارة، الأحد، بأن الوزير اطلع على مؤشرات تشغيل الشبكة القومية، وموقف إمدادات الوقود لقطاع الكهرباء والتي شهدت أقصى معدل للاستهلاك خلال هذه الفترة من فصل الصيف.

كانت محافظات مصر قد شهدت انقطاعات للكهرباء خلال اليومين الماضيين، وسط تسجيل درجات الحرارة ارتفاعات قياسية؛ ما أدى إلى زيادة الاستخدام.

وأكد الوزير أن «نجاح منظومة الغاز الطبيعي في استيعاب هذه الأحمال القياسية يعكس كفاءة البنية التحتية للغاز الطبيعي، ومرونة منظومة التشغيل، وفاعلية الخطة الاستباقية التي أعدتها الوزارة لفصل الصيف، والتي شملت تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، وتأمين إمدادات إضافية عبر سفن التغييز، والتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استدامة الإمدادات».

واطمأن الوزير خلال وجوده بمركز التحكم على الاستعداد الكامل لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف والبدائل الموضوعة لمواجهة أي متغيرات، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برامجها لرفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي، وتعزيز أمن الطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بكفاءة واستدامة، ومواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة خلال الشهر المقبل.