أرباح «سابك للمغذيات الزراعية» السعودية تنخفض 21 %

انخفضت أرباح «سابك للمغذيات الزراعية»، المتخصصة في إنتاج وتصنيع وتحويل الأسمدة والمغذيات الزراعية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 21 في المائة إلى 1.61 مليار ريال (427 مليون دولار)، مقارنة بأرباح بلغت 2.04 مليار ريال (544 مليون دولار) حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وحسب البيان المنشور على صفحة السوق المالية السعودية (تداول)، عزت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع الكميات المبيعة نتيجة التحديات في سلاسل الإمداد، إضافة إلى انخفاض نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك. وقد حدَّ من هذا الانخفاض في صافي الربح ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة.

وانخفض سهم «سابك للمغذيات الزراعية» بنسبة 0.33 في المائة بعد إعلان النتائج المالية، ليصل إلى 121.50 ريال.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 16.9 في المائة إلى 5.29 مليار ريال (1.41 مليار دولار) للنصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 6.36 مليار ريال (1.70 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الكميات المبيعة نتيجة التحديات في سلاسل الإمداد. وقد حدَّ من انخفاض الإيرادات ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 64.2 في المائة خلال الرُّبع الثاني من عام 2026 مقارنة بالرُّبع المماثل من عام 2025، إذ بلغت 379 مليون ريال (101 مليون دولار) مقابل 1.06 مليار ريال (283 مليون دولار) في الرُّبع الثاني من العام السابق.

وقالت الشركة، في بيانها، إنَّ سبب تراجع أرباح الرُّبع الثاني من عام 2026 مقارنة بعام 2025 يعود إلى انخفاض الكميات المبيعة نتيجة التحديات في سلاسل الإمداد، إضافة إلى انخفاض نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك، في حين حدَّ من هذا الانخفاض في صافي الربح ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الرُّبع الثاني بنسبة 26.6 في المائة إلى 2.41 مليار ريال (643 مليون دولار)، مقارنة مع 3.29 مليار ريال (877 مليون دولار) في الرُّبع الثاني من عام 2025، ويعود ذلك إلى انخفاض الكميات المبيعة نتيجة التحديات في سلاسل الإمداد، بينما حدَّ من انخفاض الإيرادات ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة.