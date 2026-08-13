موسكو لم تتلق أي مقترحات رسمية من تركيا بشأن هدنة في البحر الأسود

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، اليوم الخميس، إن روسيا لم تتلقّ أي مقترحات رسمية من تركيا لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود.

وقال جروشكو، للصحافيين: «في الآونة الأخيرة، نسمع كثيراً من الدعوات لوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية.

وتُطرح هذه الأفكار عبر قنوات مختلفة، لكننا لم نتلقّ أي مقترحات رسمية»، وفق ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف جروشكو أن أوكرانيا ستستغل أي هدنة لإعادة تجميع قواتها ولن يكون لها أي صلة بأهداف سلمية.

وتابع: «ستستخدم كييف أي هدنة لإعادة التمركز وتجميع القوات؛ أيْ لأهداف لا صلة لها بالتوصل لتسوية سلمية دائمة».

سفينة حاويات محملة بكثافة في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود (د.ب.أ)

وأكد جروشكو أن موسكو تراقب من كثب التحركات الأوكرانية وعدَّت أن أي وقف لإطلاق النار، دون ضمانات قابلة للتحقق، قد يُستخدم لإعادة التسلح.

ونوه نائب وزير الخارجية الروسي بأن الوزارة ليست على علم بمبادرة بريطانية لاستئناف الحوار مع روسيا، مؤكداً أنه لم تردْ أي اتصالات رسمية في هذا الشأن.

وقال جروشكو، حول ما تحدثت عنه وسائل إعلام بشأن نية لندن استئناف الحوار مع موسكو: «لا علم لنا، حتى الآن، بأي اتصالات رسمية من وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع البريطانية بهذا الخصوص».