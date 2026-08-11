رغم رفع العقوبات... غياب الرموز الروسية عن بطولات الجمباز

رغم رفع «الاتحاد الدولي للجمباز» كل القيود المفروضة على رياضيي روسيا وبيلاروسيا، فإنه سيسمح لهم فقط بالمشاركة بصفة محايدة في «بطولة العالم للجمباز الإيقاعي» في فرنكفورت بألمانيا.

وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق بالتعاون بين «الاتحاد الألماني للجمباز»، و«الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية»، و«الاتحاد الدولي للجمباز»، بالتنسيق مع الحكومة الألمانية.

وينطبق الأمر نفسه على «بطولة أوروبا للجمباز الفني» في كرواتيا، حيث قررت الحكومة تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بعدم استخدام عَلَمَيْ روسيا وبيلاروسيا ونشيديهما الوطنيين ورموزهما الوطنية وأي علامات تعريفية وطنية، وفقاً لـ«الاتحاد الأوروبي للجمباز»؛ الجهة المسؤولة عن البطولة.

وبموجب المشاركة بصفة محايدة، فلن يُستخدم العلمان أو النشيدان الوطنيان خلال مراسم توزيع الميداليات في حال فوز لاعبين من أي من البلدين بميداليات.

ومن المرجح أن يتوافق هذا القرار مع موقف ألفونس هولزل، رئيس «الاتحاد الألماني للجمباز»، الذي قال في يوليو (تموز) الماضي إنه يرى أنه «من المفهوم ألا يرغب المرء في السماح باستخدام بطولة العالم منصة للدعاية لبوتين أو روسيا».

وفي الوقت نفسه، كان هولزل أعرب عن تأييده مشاركة الرياضيين المعنيين، ولكن «من دون أي استعراض، ومن دون منحهم منصة».

وتقام «بطولة العالم للجمباز الإيقاعي» خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس (آب) الحالي، بينما تقام «بطولة أوروبا للجمباز الفني» خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الحالي.

وكان «الاتحاد الدولي للجمباز» رفع العقوبات المفروضة على الرياضيين الروس والبيلاروس في مايو (أيار) الماضي.

واستُبعد رياضيو البلدين لأول مرة عقب غزو روسيا أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، قبل السماح لهم بالمشاركة منذ عام 2024 بصفة «رياضيين محايدين»، بعد الخضوع لعملية تدقيق صارمة.