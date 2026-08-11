لبنان: جريحان بقصف إسرائيلي على النبطية

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في قصف نفّذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في مدينة النبطية بجنوب لبنان، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة، التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن «استهدافاً نفّذه العدو الإسرائيلي بمسيّرة في مدينة النبطية أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح».

وأشار إلى أن الاستهداف تكرَّر على دفعتين وطال، في المرة الثانية، فريقاً إسعافياً لجمعية الرسالة حضر لإنقاذ الجريحين، مما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف.

وأعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان، أنه «أثناء قيام عناصر من المديرية العامة للدفاع المدني بإخماد حريق أعشاب في منطقة النبطية، جرى استهدافهم بواسطة مسيّرة، ما أدى إلى انسحاب فِرق الإطفاء إلى مكان آمن، دون أي إصابات».

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي، صباح اليوم، أطراف بلدات كفرا وحاريص وكفررمان في جنوب لبنان، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطّع، ترافق مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفّذتها القوات الإسرائيلية باتجاه أحياء في البلدة.

وأُعلن، في 20 يونيو (حزيران) الماضي، وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.