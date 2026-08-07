قنبلة إسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري... وقصف على بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان

ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، قبل ظهر اليوم الجمعة، قنبلة صوتية باتجاه جرافة للجيش اللبناني في بلدة المنصوري في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، ونفّذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي الحجير في جنوب لبنان، كما أقدمت على إحراق محطة مياه بلدة شقرا في جنوب لبنان، حسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان، على منصة «إكس»، عن «إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لجرافة للجيش في بلدة المنصوري - صور، أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام».

إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي معادٍ لجرافة للجيش في بلدة المنصوري - صور، أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/7XjSdV4RxB — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 7, 2026

وتم تسجيل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي قبل ظهر اليوم فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

وكانت دخلت وحدات من الجيش اللبناني ليل أمس الخميس إلى بلدة المنصوري في جنوب لبنان، وعملت على فتح الطرقات وتأمين عودة الأهالي إلى البلدة.

يُذكر أن إسرائيل شنت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان.