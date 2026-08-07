أستون فيلا يستعير ليلي مورفي من مانشستر سيتي

أعلن أستون فيلا تعاقده مع لاعبة الوسط ليلي مورفي قادمة من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم، حتى نهاية موسم 2026-2027.
وانضمت مورفي، البالغة من العمر 20 عاماً، إلى أكاديمية مانشستر سيتي عام 2022، قبل تصعيدها إلى الفريق الأول؛ حيث خاضت أول مباراة رسمية لها في تصفيات دوري أبطال أوروبا للسيدات أمام باريس إف سي في سبتمبر (أيلول) 2024.
وقدمت اللاعبة موسماً لافتاً مع مانشستر سيتي، وسجّلت أول أهدافها مع الفريق في أول مشاركة لها ضمن التشكيلة الأساسية، خلال الفوز 2-0 على سانت بولتن في دوري أبطال أوروبا للسيدات. كما مثّلت مورفي منتخبات إنجلترا للفئات السنية، وكان آخر ظهور لها مع منتخب تحت 20 عاماً.