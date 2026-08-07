الدوري الإنجليزي يطوي صفحة شركات المراهنات... والتكنولوجيا المالية تتصدر المشهد

بدأت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مرحلة جديدة في سوق الرعاية التجارية، مع دخول قرار حظر شعارات شركات المراهنات على واجهة القمصان حيز التنفيذ اعتباراً من موسم 2026-2027، لتتجه نحو التعاقد مع شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي ومستثمرين سياديين.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «نيلسن»، فإن هذا التحول يعيد رسم خريطة الرعاية في الدوري الإنجليزي، بعدما اتفقت الأندية في عام 2023 على إنهاء رعاية شركات المراهنات على مقدمة القمصان.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الجديدة تشهد تنوعاً أكبر في هوية الرعاة، مع بروز شركات البرمجيات والتكنولوجيا المالية، إلى جانب جهات استثمارية سيادية.

واستشهد التقرير بعدد من الصفقات التي تعكس هذا التحول، أبرزها شراكة كريستال بالاس مع شركة «تمبورال» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، واتفاق أستون فيلا مع «فيزيت رواندا»، إضافة إلى رعاية شركة الخدمات المالية «سي إم سي ماركتس» لنادي إيفرتون.

وقال آندي ميلنز، مدير سوق الرياضة في «نيلسن» ببريطانيا وآيرلندا، إن شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي أصبحت تنظر إلى الرعاية الرياضية باعتبارها وسيلة لبناء حضور عالمي وتعزيز المصداقية.

وأضاف: «رغم أن اختفاء شعارات شركات المراهنات قد يخلق فجوة مالية قصيرة الأجل لبعض الأندية، فإنه يفتح الباب أمام نموذج تجاري أكثر تنوعاً».

وأشار إلى أن التحدي المقبل يتمثل في قدرة الأندية على استقطاب هذه الشركات الصاعدة، بدلاً من الاكتفاء بالاعتماد على نماذج الرعاية التقليدية.

ورغم أن الحظر الحالي يقتصر على واجهة القمصان ولا يشمل الأكمام أو ملابس التدريب، فإن السلطات البريطانية تدرس فرض قيود إضافية قد تمنع شركات المراهنات غير المرخصة من رعاية الأندية بأي شكل مستقبلاً.