توجيه تهمة الاعتداء لإيفان توني بعد واقعة في ملهى ليلي

وُجهت إلى مهاجم إنجلترا والأهلي السعودي، إيفان توني، تهمة الاعتداء على خلفية واقعة حدثت داخل ملهى ليلي في منطقة سوهو بلندن.

ويواجه توني، البالغ من العمر 30 عاماً، حسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، اتهاماً بالاعتداء والتسبب في أذى جسدي، وذلك عقب تحقيق أجرته شرطة العاصمة البريطانية.

ومن المقرر أن يمثل المهاجم، الذي كان ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة في كأس العالم، أمام محكمة وستمنستر الجزئية الشهر المقبل.

وتتعلق التهمة بواقعة اعتداء يُزعم أنها حدثت داخل ملهى ليلي في سوهو خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ولا تزال القضية في مراحلها القانونية الأولى، فيما لم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الواقعة أو الشخص الذي يُزعم تعرضه للاعتداء.