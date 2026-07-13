عاطف نجيب في محكمة «أطفال درعا»... مقاطعة الروايات وقصة «الشرارة الأولى»

تشكّل قضية اعتقال أطفال درعا في مارس (آذار) 2011 الشرارة الأولى للثورة السورية، وإحدى أكثر المحطات تأثيراً في تاريخ البلاد المعاصر، حيث اندلعت الاحتجاجات الشعبية التي امتدت لاحقاً لتشمل مختلف أنحاء البلاد قبل أن تتحول حرباً طاحنة، لم تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية والخسائر البشرية الهائلة، بل امتدت لتصبح حرباً على الرواية، أو السردية التاريخية والحق في امتلاكها.
اليوم، وبعد أكثر من عامين على سقوط النظام السابق، عادت هذه القضية المحورية إلى الصدارة مع فتح ملفات المساءلة القانونية المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة وحملات الاعتقال، والتعذيب الممنهج، والإجراءات القمعية التي شهدتها درعا في تلك المرحلة، والتي ارتبطت بشكل وثيق بأسماء بارزة من أركان نظام الأسد، وفي مقدمتهم رئيس فرع الأمن السياسي آنذاك، عاطف نجيب.
وفي ظل المساعي الجارية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الممتدة منذ عام 2011، تبرز قضية أطفال درعا بوصفها اختباراً حقيقياً لمدى قدرة مؤسسات العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع على التعامل مع إرث ثقيل من التجاوزات و«رموز» مرحلة لا تزال حاضرة في حياة السوريين.
«الشرق الأوسط» التقت باثنين من الأطفال الذين اعتُقلوا في تلك الحقبة، وقد أصبحا اليوم شابَّين يرويان ما جرى خلف الأبواب المغلقة داخل الأفرع الأمنية، منذ بدء شرارة بعبارة «جاييك الدور يا دكتور»، التي خُطت على جدران مدرسة في درعا، ونُسبت إلى أطفال، عانوا الأمرّين بسببها.
وبعد 15 عاماً، وحرب روايات لم تحسم بعد، لم يعد السؤال من كتب العبارة، بل كيف تحولت تلك العبارة إلى فرصة للانتقام من بيئة معارضة للأسد عبر سلسلة من الاعتقالات والتعذيب لأطفالها. وإذا كانت الشهادات الجديدة في هذا التحقيق تعيد رسم تفاصيل البدايات وتسلسل أحداثها، فإنها لا تبدل الحقيقة الأساسية: أن ما جرى داخل الأفرع الأمنية هو الذي حوّل حادثة محلية إلى قضية غيّرت مصير بلد بكامله.
نايف أبا زيد... طفولة في أقبية التحقيق
كان نايف أبا زيد يبلغ من العمر 13 عاماً فقط عند اعتقاله. وقد ارتبط اسمه بالاتهام بكتابة العبارة الشهيرة التي خُطّت على الجدران: «جاييك الدور يا دكتور». إلا أن أبا زيد ينفي لـ«الشرق الأوسط» هذه الرواية، مؤكداً أنه لم يكتب سوى اسمه واسم صديقه على جدار مدرسة «درعا البلد» كذكرى في عام 2009.
يشدد أبا زيد على أنه «لم يلتقِ بعاطف نجيب مطلقاً»، وأن الضابط الذي تولّى التحقيق معه مباشرة هو لؤي العلي، الذي كان يحمل رتبة عقيد في ذلك الوقت. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل من قال بأن الكتابة كانت على مدرسة الأربعين في حي الأربعين يمثل رواية عارية عن الصحة. أول كتابة في درعا البلد كانت على جدار مدرسة (درعا البلد) للبنين، وهي مدرسة إعدادية وليست ابتدائية، وعلى الرغم من أنها إعدادية لكننا عملياً كنا أطفالاً حينها، في الصف السابع وعمري 13 عاماً فقط. ومن سرقوا قصتي قاموا بنسخها وتغيير مكان الكتابة وبعض التواريخ فقط لينسبوها لأنفسهم، علماً بأنني تحملت العواقب بلا ذنب».
ربما تكمن المفاجأة في أن هذه الشهادات لا تنتهي إلى النتيجة التي قد يتوقعها البعض؛ تغيير هوية الضحية أو الجلاد. فهي لا تبرئ مطلقاً عاطف نجيب، لكنها تعيد ترتيب الأحداث داخل أكثر الروايات تداولاً حول كيفية بدء القصة. فبينما تنقل هذه الشهادة مركز الثقل من عاطف نجيب إلى الضابط لؤي العلي في مرحلة التحقيق الأولى، تعيد شهادة أخرى قمنا بمقاطعتها، تثبيت مسؤولية نجيب بوصفه رئيس الفرع وصاحب السلطة الأعلى على الجهاز الذي احتجز الأطفال، بل وتؤكد أنه باشر التحقيق مع بعضهم بنفسه.
بين الروايتين لا يختفي الاتهام، وإنما يصبح أكثر دقة: القضية لم تعد من هو الشخص الذي أمسك بالكبل أولاً، بل من كان يقود المنظومة التي سمحت بأن يتحول أطفال إلى ضحايا للاعتقال والتعذيب وانتزاع الاعترافات.
يرى أبا زيد أن عاطف نجيب، وإن لم يكن الشخص الذي اعتقله وحقق معه، لكنه كان جزءاً أساسياً ومحركاً رئيسياً في جسد المنظومة الأمنية، وساهم بشكل فعال في تأجيج الأوضاع، إلى جانب غيره من قيادات أعلى تمسك بزمام الأمور.
وحسب القانون الدولي، فإن المسؤولية لا تتوقف عند الشخص الذي مارس التعذيب بيده، وإنما تمتد حسب «هيكلية اتخاذ القرار» (order of command) لتشمل من كان يعلم أو يفترض أن يعلم بالانتهاكات وامتلك سلطة منعها أو معاقبة مرتكبيها.
الاعتقال في يوم مدرسي عادي
يستذكر أبا زيد تفاصيل يوم اعتقاله، حين اقتحمت الأجهزة الأمنية مدرسته، بعد أن كانت شرطة «مخفر العباسية» قد داهمت منزله صباحاً بحثاً عن ابن عمه. يروي اللحظات الأولى قائلاً: «بعد دخولي للصف في المدرسة تم مناداتي للإدارة وهناك وجدت أمين السر والضابط لؤي العلي وكان برتبة عقيد قبل ترفيعه لاحقاً إلى رتبة عميد، ولاحقاً عرفت من هو».
ويضيف واصفاً تلك اللحظات: «قال لي لؤي العلي، أنا من التربية جئت لأنني علمت أنك كتبت اسمك واسم حبيبتك على جدار المدرسة، وراح يؤشر على مكان العبارة الشهيرة (جاييك الدور يا دكتور) وقد كانت ممسوحة ولم أرها حين دخلت إلى المدرسة صباحاً».
لم يعرف الطفل ماذا يقول آنذاك، ولكنه جرى اقتياده مع ضابط الأمن الذي طمأن إدارة المدرسة بأن الأمر لن يستغرق أكثر من 10 دقائق، طالباً عدم إبلاغ ذويه قبل العاشرة صباحاً. لكن الواقع كان مختلفاً تماماً، وعن ذلك يقول: «بعدها ذهبنا إلى الفرع ومن ثم إلى غرفة التحقيق وقد كانت غرفة مخيفة جداً؛ هناك عدة تعذيب مثل الكبل والعصاة والدواليب وعلى الجدار كلبشات، وهناك بدأ التحقيق معي».
من كتب «أجاك الدور يا دكتور»؟
عند سؤاله عما كتبه على الجدار، أجاب أبا زيد بصدق، وبأنه لا يعرف وأن ليس له حبيبة. إلا أن الرد الأمني كان قاسياً. ويروي أبا زيد لـ«الشرق الأوسط»: «قلت لهم ما كتبت شي غير اسمي بعام 2009، ليرد الضابط: لا كاتب شي آخر، وبدأ بضربي بالكبل وبعدها بالعصا على كتفي ثم وضعني بالدولاب حتى -شبحني- وخلال التعذيب قلت له أخبرني ما مكتوب لكي أعترف».
تحت وطأة التعذيب الشديد، اضطر أبا زيد للاعتراف بما لم يفعله لينتهي من العذاب. ويلفت صاحب الرواية إلى أنه لم يعرف إلا لاحقاً بعد فترة من خروجه من السجن هوية الشاب الحقيقي الذي كان في الصف التاسع آنذاك، وكتب عبارة «جاييك الدور يا دكتور».
بعد جولة التعذيب، سلمه الضابط ورقة وقلماً وأمهله 10 دقائق لكتابة ما كان مدوناً على الجدار، ليروي أبا زيد قائلاً: «أعدت كتابة كل شيء كان مكتوباً على جدار المدرسة حتى الذي كان على المقاعد، لكنه عندما عاد بدأ بضربي وشتمي وتعذيبي من جديد ثم علقني على الجدار؛ لأن تلك العبارة لم تكن موجودة».
فلم يكن من الضابط إلا أن بدأ بتلقين الطفل العبارة الشهيرة بالقوة: «أنت كتبت (جاييك) ثم قال ماذا بعد؟ رددت من بعده جاييك، ليعود ويضربني مرة أخرى، ويطلب مني تكملة الجملة، فأكملها هو وقال: (الدور) وأعدتها بعده ليستمر بضربي، وقال: (يا دكتور) وأعدتها أنا بعده كاملة: (جاييك الدور يا دكتور)».
ويضيف في تفصيل يعكس سادية المحققين: «قال الضابط: (بشار)، فسألته: (من بشار؟). لم يخطر ببالي بشار الأسد، ليقوم بتعذيبي أكثر. عندها عرفت أنه يتكلم عنه فقلت: (بشار الأسد) فقال: (الآن بدأت تفهم)».
ولم يتوقف الأمر عند انتزاع الاعتراف، بل امتدّ لإجبار الطفل على توريط آخرين: «فتح لي الضابط الباب وقال: (قول مين كان معك واطلع). عندها خطر ببالي صديقي بشير الذي كان معي عندما كتبنا أسماءنا كذكرى عام 2009».
اعترافات تحت التعذيب
وعلى إثر ذلك، ذكر أبا زيد أسماء جيرانه وأبناء منطقته، ومنهم إياد خليفة وعبد الرحمن وآخرون، ولكن لم يسمح له بالخروج من ذلك الباب الذي فتح. بل جولة تنكيل، نُقل إلى مكتب الضابط لؤي العلي الذي استعرض أمامه مشاهد لمظاهرات تونس، وقال إنه استحضر محلل خطوط ليتأكد.
ويصف أبا زيد المشهد النهائي في درعا: «خرجنا إلى الباحة وكتب على جدار فرع الأمن: (جاييك الدور يا دكتور). وبعدها في الداخل قال لي لؤي العلي إن الخط خطك. عندها صرت أبكي من دون توقف، ثم عادوا للتحقيق معي واعترفت مرة أخرى تحت التعذيب والتهديد».
نُقل أبا زيد لاحقاً إلى فرع السويداء بإدارة سهيل رمضان، حيث تكرر سيناريو التعذيب.
في تلك الأثناء بدأ أهالي درعا يتحركون للمطالبة بالإفراج عن نايف وأطفال آخرين كانوا اعتقلوا لأسباب أخرى، فعمد الضابط لؤي العلي إلى مساومتهم؛ مقترحاً إطلاق سراح نايف مقابل تسليم بشير نفسه، واعداً بأن تنتهي القضية بتوقيع تعهد. وكان واضحاً أن الأمور تتجه إلى أزمة. فمن جهة، تواجه الأفرع الأمنية مأزق إلصاق تهمة كتابة العبارة بأي كان، ومن جهة أخرى هناك أطفال تحت التعذيب بدأت قصصهم ترشح للخارج وتغذي الغضب وتثير حماسة التظاهرات التي كانت في بدايتها.
رفاق الصف في فرع فلسطين
بالفعل، قام بشير بتسليم نفسه لإنقاذ رفيقه. لكن بمجرد تسليم بشير، تم اعتقاله وتحويله إلى فرع السويداء ليلتقي بصديقه نايف. هناك، تعرضا لتعذيب شديد، واعترف بشير بدوره مجبراً، مورطاً أسماء أخرى مثل إياد خليفة وعبد الرحمن ارشيدات أبا زيد، وعدي وبهاء ارشيدات أبا زيد.
اعتُقل الأربعة، وتم تحويلهم جميعاً، فيما عدا إياد الذي لم يعترف، إلى فرع فلسطين في دمشق. وهناك تعرضوا لضرب مبرح وجُردوا من أسمائهم ليصبحوا مجرد أرقام فكان رقم نايف 16 وبشير 14. ورغم نصائح السجناء الآخرين لهم في المهجع بإنكار التهم لأن القضية تصل عقوبتها إلى الإعدام، فإن التهديد بـ«جلب أسرهم» أجبرهم على تكرار الاعترافات المنتزعة سلفاً.
أما عاطف نجيب، فكان قد تلقى طلبات الإفراج عن الأولاد ووافق عليها في وقت لاحق بعد مماطلة وتأجيل وبعدما كاد الأهالي يفقدون الأمل بلقائهم؛ ما يثبت بحسب أبا زيد معرفته بما جرى للأطفال ومسؤوليته غير المباشرة عن استمرار احتجازهم وتعذيبهم.
عاطف نجيب في مرآة سامر الصياصنة
سامر علي الصياصنة، طفل آخر طالته يد الاعتقال التعسفي على خلفية اتهامه بحرق «كشك» شرطة عند زاوية مدرسة الأربعين بدرعا البلد بتاريخ 14 فبراير (شباط) 2011، وأدلى بإفادته ضد عاطف نجيب، لدى المحكمة.
يُحمّل الصياصنة، عاطف نجيب المسؤولية الكاملة عن شرارة الأحداث في درعا، بدءاً من الاعتقالات التعسفية وصولاً إلى الأوامر بإطلاق النار في مجزرتي «الجامع العمري» و«الكازية»، مؤكداً أن فروع الأمن لم تكن لتتجرأ على اتخاذ أي خطوة دون ضوء أخضر منه. ويستبعد الصياصنة أي فرصة لتبرئة نجيب استناداً إلى ثغرات قانونية، مشدداً على أن تورطه في الانتهاكات أمر لا جدال فيه.
تحدث الصياصنة لـ«الشرق الأوسط» عن ليلة مداهمة منزله ومنزل جده بحملة أمنية شرسة وكثافة عددية كبيرة. ويقول: «قضيت 6 أيام في مخفر العباسية ثم نقلت إلى فرع الأمن الجنائي، وهناك تعرضت للتعذيب قبل نقلي إلى فرع الأمن السياسي».
ويصف بدقة لحظة مواجهته مع رئيس الفرع: «هناك كانت الكارثة، فمن شدة التعذيب والإهانة من قبل عناصر الفرع وبعد مرور 24 ساعة تم نقلي من قبو الفرع إلى مكتب رئيس الفرع عاطف نجيب، وتم التحقيق معي من قبله، وقد قلت ذلك للمحكمة ولقاضي التحقيق ووصفت لباسه وشكله بدقة قبل أن يظهر مؤخراً على التلفزيون».
وينقل الصياصنة الذي يؤكد براءته التامة من تهمة حرق الكشك أو كتابة العبارات، طبيعة الأسئلة العبثية التي وجهت لأطفال صغار لم يتجاوز كبيرنا 14 عاماً.
ويقول: «عندما دخلت إلى عاطف نجيب كان يحمل جهاز اتصال ويرتدي لباساً رسمياً، ووجّه لنا سؤالاً أنا وزملائي: لمن تتبع لـ(جند الشام) أم لـ(فتح الإسلام)؟».
ثم يختم شهادته بالقول: «طريقة التعذيب وأساليبه كانت أشبه لنا بالموت. فقد ضربوني ضرباً مبرحاً وأنا لم أتجاوز الرابعة عشرة من عمري. مهما تحدثت لن أصف مدى إجرام هذا المجرم عاطف ومن كان معه».
القانون السوري أساس المحاسبة
في الشق القانوني تحدثت «الشرق الأوسط» مع المحامية نهى المصري التي أوضحت أن الأساس القانوني لتوجيه الاتهامات في هذه القضية يستند إلى نصوص القانون السوري، بينها القانون رقم 16 لعام 2022، إضافة إلى مواد في قانون العقوبات السوري والمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013. ويمكن توصيف الأفعال المرتكبة في درعا خلال مارس 2011 قانونياً باعتبارها «جرائم ضد الإنسانية» في المفهوم الدولي للتعريف، نظراً لكونها «ارتُكبت بشكل واسع ومنهجي ضد المدنيين»، وفق المحامية نهى المصري.
كما أشارت المصري إلى أن القانون الدولي العرفي يعتبر القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي جرائم ضد الإنسانية عندما تُمارس بصورة منظمة، حتى لو لم يرد المصطلح نفسه بشكل صريح في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، مع فارق أن الأخير هو المعتمد في المحاكمات التي تجري حالياً.
وتضيف أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على المنفذين المباشرين، بل تمتد إلى كل من خطط أو أمر أو أشرف أو تغاضى عن الانتهاكات رغم علمه بها وقدرته على منعها، مؤكدة أن مبدأ «مسؤولية القيادة» وهرمية اتخاذ القرار، يُعَد من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الإنساني.
وترى المصري أن شهادات الضحايا والفيديوهات والتقارير الطبية والوثائق الرسمية تشكّل بمجملها ملفاً متكاملاً يمكن أن يؤسس لمحاكمة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث، تصاغ بقية المحاكمات على ضوئها.
وتؤكد المحامية أن القانون السوري يتيح للضحايا الادعاء الشخصي والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والمادية والمعنوية، مشيرة إلى أن تقوية ملف الإثبات تتطلب مطابقة الشهادات مع الفيديوهات، والوثائق والتقارير الطبية والحقوقية.
المحاكمة... اختبار العدالة
شكّل اعتقال عاطف نجيب في يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحول مفصلية في مسار العدالة الانتقالية، ليكون أول مسؤول أمني رفيع يخضع للتحقيق في هذه القضية.
ففي الجلسة الإجرائية المنعقدة في 26 أبريل (نيسان) 2026، مثَل نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في قصر العدل بدمشق لتثبيت حضور الأطراف، فيما عقدت جلسة توجيه لائحة الاتهام في 10 مايو (أيار) 2026، تلا القاضي فخر الدين الأريان لائحة اتهامات ثقيلة شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري، وإعطاء أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، والمسؤولية عن تعذيب أطفال درعا.
وخلال الاستجواب، تمسك نجيب بالإنكار التام، مدعياً أنه لم يأمر بإطلاق النار أو اعتقال الأطفال، محاولاً إلقاء اللائمة على أجهزة المخابرات الجوية والأمن العسكري وأمن الدولة، متذرعاً بأن فرعه لا يملك صلاحية الاحتجاز لأكثر من 24 ساعة، وأنه أقيل في 22 مارس 2011. ورغم إنكاره المستمر، تقف شهادات الضحايا مثل نايف وسامر والوثائق الحقوقية كجدار صلب يفنّد محاولاته للتنصل من مسؤوليته.
وبين شهادات الأطفال الذين تحولوا لاحقاً إلى شهود على بداية الثورة، ثم شهود في المحكمة، ومحاولات المتهم التنصل من مسؤوليته، تبدو محاكمة عاطف نجيب اليوم أكثر من مجرد قضية جنائية، بل اختباراً لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، ولقدرة الدولة الجديدة على التعامل مع إرث سنوات طويلة من القمع والانتهاكات.