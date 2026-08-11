إسرائيل تفجّر منزل فلسطيني قُتل الشهر الماضي شمال الضفة الغربية

فجَّرت القوات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، منزل المواطن الفلسطيني فاروق رمضان في قرية تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي فجَّرت، صباح الثلاثاء، منزل الشهيد فاروق رمضان في قرية تل جنوب غربي نابلس». وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مساء الاثنين، القرية وأجبرت سكان بعض المنازل على إخلائها؛ تمهيداً لهدم منزل الشهيد رمضان».

يتفقد السكان شقة الفلسطيني فاروق رمضان بعد أن هدمها الجيش الإسرائيلي في قرية تل بالضفة الغربية قرب نابلس (أ.ب)

ولفتت إلى أن «جنود الاحتلال ومستعمرين إرهابيين ارتكبوا في 24 من يوليو (تموز) الماضي، مجزرة في تل أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين من عائلة واحدة، وإصابة أربعة آخرين، خلال تصدي أهالي القرية لهجوم مستعمرين».

متابعة | لحظة تفجير منزل عائلة الشهيد فاروق رمضان من قبل قوات الاحتلال في قرية تل جنوب غرب نابلس pic.twitter.com/P6OhiehiNA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 11, 2026

وكان رمضان قُتل في 24 من الشهر الماضي عقب اقتحام البلدة من قِبل مستوطنين وقوات إسرائيلية، حيث خاض مواجهة واشتبك فيها مع أحد الحراس وانتزع سلاحه وأطلق النار؛ ما أدى إلى مقتل ضابط وجندي إسرائيليين.

الجيش الإسرائيلي يهدم شقة الفلسطيني فاروق رمضان في قرية تل بالضفة الغربية قرب نابلس (أ.ب)

بدوره، أكد القيادي في حركة «حماس» عبد الرحمن شديد أن «سياسة الاحتلال في تدمير منازل الشهداء والمقاومين في الضفة الغربية، لن تثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه والتصدي لإرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال الفاشي».

قوات إسرائيلية تستعد لتفجير منزل الفلسطيني فاروق رمضان، الذي قُتل في قرية تل قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

ونقلت «وكالة شهاب للأنباء» عن شديد قوله: «إن ما حدث في قرية تل جنوب غربي نابلس من تفجير لمنزل الشهيد البطل فاروق رمضان، يعبّر عن سادية الاحتلال المجرم الذي يستخدم كل وسائل الإرهاب والعقاب الجماعي بحق شعبنا الفلسطيني». ودعا القيادي «أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة، إلى التكاتف وإسناد أهالي الشهداء وأصحاب المنازل المدمرة، ودعمهم بكل السبل المتاحة، واحتضانهم وتعزيز صمودهم؛ حتى لا تتحقق أهداف الاحتلال من وراء هدم وتدمير المنازل».

وشدد على أن «ما تتعرض له الضفة الغربية من قتل وتهويد ومصادرة للأراضي ومحاولات تهجير لأهلنا من قراهم وبلداتهم، يستدعي من الجميع الوحدة والمواجهة والثبات على أرضهم وممتلكاتهم، والتمسك بحقوقهم والدفاع عنها بكل ما يملك».