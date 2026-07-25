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الرياضة رياضة عالمية

سامرفيل: تشعر بالتقدير عندما يهتم بالتعاقد معك نادي بحجم الهلال

سامفريل خلال تدريبه الأول مع الهلال (موقع النادي)
سامفريل خلال تدريبه الأول مع الهلال (موقع النادي)
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سامرفيل: تشعر بالتقدير عندما يهتم بالتعاقد معك نادي بحجم الهلال

سامفريل خلال تدريبه الأول مع الهلال (موقع النادي)
سامفريل خلال تدريبه الأول مع الهلال (موقع النادي)

وجه الهولندي كريسينسيو سامرفيل أولى رسائله إلى مدرب الهلال سيموني إنزاغي، عقب انضمامه رسميا إلى صفوف الفريق، مؤكدا حماسه للعمل تحت قيادته والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأبدى الجناح الهولندي سعادته الكبيرة بخوض هذه التجربة، مشيرا إلى أن مشروع الهلال الرياضي كان العامل الأبرز في اتخاذ قراره، وقال: "عندما تعلم أن ناديا بحجم الهلال مهتم بالتعاقد معك، فإنك تشعر بالتقدير، وهذا الشعور هو ما قادني إلى الهلال."

كما أكد سامرفيل تطلعه للعمل مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، والمساهمة في تنفيذ طموحات الفريق، مشددا على أن هدفه منذ اليوم الأول هو المنافسة على جميع البطولات واستعادة لقب الدوري، إلى جانب العودة إلى منصات التتويج الآسيوية.

ووجه اللاعب رسالة إلى جماهير الهلال السعودي، متعهدا ببذل كل ما يملك داخل الملعب، وقال: "هدفي أن أجعل الجماهير سعيدة بتسجيل الأهداف وصناعتها في كل مباراة، وأتطلع لرؤيتهم دائما في المدرجات لأنهم يمنحون الفريق دافعا كبيرا لتحقيق الانتصارات."

وكان الهلال أعلن رسميا تعاقده مع سامرفيل بعقد يمتد حتى عام 2030، لينضم إلى معسكر الفريق الإعدادي استعدادا للموسم الجديد، في واحدة من أبرز صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك ضمن مشروع يقوده المدرب إنزاغي لتعزيز صفوف الفريق والمنافسة على جميع الألقاب.

 

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