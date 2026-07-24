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الرياضة رياضة سعودية

الهلال يكسب صن داونز بثنائية مالكوم

مالكوم يحتفل بالهدف الثاني (موقع نادي الهلال)
مالكوم يحتفل بالهدف الثاني (موقع نادي الهلال)
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الهلال يكسب صن داونز بثنائية مالكوم

مالكوم يحتفل بالهدف الثاني (موقع نادي الهلال)
مالكوم يحتفل بالهدف الثاني (موقع نادي الهلال)

تغلّب الهلال على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة (2-0)، في ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في النمسا.

وسجل البرازيلي مالكوم الهدف الأول عند الدقيقة الثامنة، وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 63 أضاف الهدف الثاني.

ودخل الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، المباراة بتشكيل أساسي مكون من «محمد الربيعي، ويوسف أكتشيتشيك، وعلي لاجامي، ومشعل الداود، ومتعب الحربي، وناصر الدوسري، ومحمد كنو، ومالكوم، وصبري دهل، وسافيتش، وبنزيمة».

وفي الشوط الثاني أشرك إنزاغي عدداً من اللاعبين، هم: داروين نونيز، وسايمون بوابري، ومحمد العويس، ومراد هوساوي، وسلطان مندش، ومحمد قادر ميتي، وصهيب الزيد، وعبد الله العنزي.

وشهد اللقاء وجود الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، بعد أن التحق، الجمعة، بالمعسكر المقام في مدينة شتاغرسباخ النمساوية التي تقع في ولاية بورغنلاند.

وتبقت لأزرق العاصمة مباراتان وديتان في معسكره بالنمسا أمام مولودية الجزائر يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، والأهلي القطري في 3 أغسطس (آب).

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