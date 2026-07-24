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الرياضة رياضة سعودية

الهلال يدخل على خط القادسية في صفقة أحمد السياحي

أحمد السياحي (نادي الرياض)
أحمد السياحي (نادي الرياض)
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الهلال يدخل على خط القادسية في صفقة أحمد السياحي

أحمد السياحي (نادي الرياض)
أحمد السياحي (نادي الرياض)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن نادي الهلال دخل على خط سباق التعاقد مع أحمد السياحي، لاعب نادي الرياض، ليصبح طرفاً في المنافسة على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما كان القادسية الأكثر جدية في حسم الصفقة خلال الأيام الماضية.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن نادي القادسية رفع من قيمة عرضه المقدم إلى الرياض من أجل ضم السياحي، على أن يشمل ضم زميله سلطان هارون في الصفقة ذاتها، بعدما رفض النادي العاصمي العرض الأول المقدم من النادي الشرقاوي لضعف المقابل المادي.

وتفاضل إدارة الرياض بين عرضي القادسية والهلال، بحيث تكون أولوية البيع للعرض الأفضل مادياً.

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