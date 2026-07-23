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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: سامرفيل يلتحق بمعسكر الهلال خلال أيام

سامرفيل (الشرق الأوسط)
سامرفيل (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: سامرفيل يلتحق بمعسكر الهلال خلال أيام

سامرفيل (الشرق الأوسط)
سامرفيل (الشرق الأوسط)

أنهت إدارة نادي الهلال اتفاقها الرسمي مع نظيرتها في نادي وست هام الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب الهولندي كريسينسيو سامرفيل، وذلك بعقد يمتد لـ4 سنوات.

ووفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، فقد أجرى اللاعب الفحوصات الطبية صباح الخميس بنجاح، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النهائية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، بعد الاتفاق الكامل بين جميع الأطراف.

ومن المنتظر أن يغادر اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة للالتحاق بمعسكر الهلال الإعدادي المقام في النمسا، حيث سيبدأ برنامجه التدريبي تحت إشراف الجهاز الفني استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

وتأتي الصفقة في إطار استراتيجية الهلال لتعزيز قائمته بعناصر نوعية قادرة على تقديم الإضافة الفنية، في ظل تطلع النادي إلى مواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.

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