العائلة المالكة البريطانية تحضر حفل افتتاح «الكومنولث»

دخل الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى دورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو بشكل مهيب، حيث خرجا من مركبة «تارديس» في بداية حفل الافتتاح.

ومع انطلاق فعاليات هذا الحدث الرياضي الضخم الذي يستمر 11 يوماً، كان لتشارلز وكاميلا دور بارز في العرض الذي أقيم في «هايدرو أرينا» في غلاسكو، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء البريطانية».

ويتنافس أكثر من 3000 رياضي من 74 دولة وإقليم في 10 رياضات وست رياضات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال العرض التمهيدي لحفل الافتتاح في غلاسكو، أمتعت شخصية «فيني»، التميمة وحيد القرن، الجمهور، كما ظهر المصارع الاسكوتلندي «جرادو» مرتدياً زي كعكة الشاي.

ثم بدأ العرض بمقطع فيديو لكابينة الهاتف الشهيرة من مسلسل «دكتور هو» وهي تجوب اسكوتلندا.