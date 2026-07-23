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آرسنال يعلن ضم تزوليس مقابل 34 مليون إسترليني

كريستوس تزوليس (رويترز)
كريستوس تزوليس (رويترز)
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آرسنال يعلن ضم تزوليس مقابل 34 مليون إسترليني

كريستوس تزوليس (رويترز)
كريستوس تزوليس (رويترز)

أعلن آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، التعاقد مع المهاجم اليوناني كريستوس تزوليس قادماً من كلوب بروغ البلجيكي بعقد طويل الأمد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تزوليس (24 عاماً) انضم إلى الفريق الذي يتخذ من شمال لندن مقراً له مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (45.40 مليون دولار) في صفقة هي الأغلى في الدوري البلجيكي للمحترفين.

وقال اللاعب في بيان: «أعتقد أنني بحاجة إلى بعض الوقت لأستوعب الأمر! إنه لأمر مذهل للغاية أن أوقع مع نادٍ كبير مثل هذا، بطل إنجلترا. أنا فخور جداً بأن أكون جزءاً من هذا الفريق في الموسم المقبل».

وينضم تزوليس إلى آرسنال عقب مسيرة رائعة استمرت عامين مع كلوب بروج، حيث خاض 108 مباريات في جميع المسابقات، وسجل خلالها 43 هدفاً وقدم 45 تمريرة حاسمة.

وساعد فريقه على الفوز بكأس بلجيكا في عام 2025، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي للمحترفين هذا الموسم بعد أن حسم الفريق لقب الدوري.

وبدأ اللاعب اليوناني الدولي مسيرته مع باوك اليوناني قبل أن ينتقل إلى نوريتش سيتي في عام 2021.

وخاض 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتقاله إلى بلجيكا في عام 2024.

وعلى الصعيد الدولي، مثل تزوليس منتخب اليونان في مختلف الفئات العمرية، قبل أن يظهر لأول مرة مع المنتخب الأول في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ليخوض بعد ذلك 34 مباراة دولية.

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