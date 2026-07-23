«ناسداك» تتجاوز توقعات الأرباح بدعم من عمليات الإدراج وإيرادات البيانات

تجاوزت شركة «ناسداك» توقعات «وول ستريت» لأرباح الربع الثاني يوم الخميس، مدعومة بعمليات إدراج بارزة في بورصتها، إلى جانب الطلب القوي على خدمات البيانات التي تقدمها، في ظل استمرار تقلبات الأسواق.

وشهد الربع الثاني سلسلة من عمليات الإدراج الكبيرة، من بينها الاكتتاب العام الأولي القياسي لشركة «سبايس إكس»، الذي تجاوز حجم التداول عليه 500 مليون سهم في يومه الأول، وفق «رويترز».

ورغم أن الاكتتابات العامة الأولية تحقق عادة رسوماً محدودة من عملية الإدراج نفسها، فإن تداول الأسهم والخيارات والخدمات المرتبطة بالسوق يمثل مصادر إيرادات مهمة لشركات تشغيل البورصات.

كما استفادت شركات التداول خلال الربع من ارتفاع مستويات التقلب، مع تصاعد التطورات المرتبطة بالحرب الأميركية الإيرانية وتغير توجهات المستثمرين تجاه تداولات الذكاء الاصطناعي، ما عزز الطلب على أدوات التحوط وإدارة المخاطر.

وسعت «ناسداك» خلال السنوات الماضية إلى تنويع أعمالها للحد من الاعتماد على تقلبات أحجام التداول، عبر التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والبرمجيات، ما ساعدها على تعزيز الإيرادات المتكررة وزيادة مرونة نموذج أعمالها.

وارتفع صافي إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 15 في المائة إلى 1.5 مليار دولار، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي لقطاع منصات الوصول إلى رأس المال، الذي يشمل خدمات الإدراج وبيانات السوق المرتبطة بالأسهم والخيارات، إذ قفزت إيراداته بنسبة 19 في المائة إلى 621 مليون دولار.

ورغم ارتفاع أحجام التداول، تراجعت ثقة المستثمرين تجاه بعض منصات التداول هذا العام، وسط مخاوف من تأثير قرار لجنة تداول السلع الآجلة السماح لشركتي «كالشي» و«كوين بيس» بتقديم عقود آجلة دائمة للعملات المشفرة على الحصة السوقية للبورصات التقليدية.

وقللت سارة يونغوود، المديرة المالية لـ«ناسداك»، من أهمية هذه المخاوف، مؤكدة خلال اتصال مع المحللين أن البورصة تتوقع تأثيراً محدوداً لا يتجاوز 1 في المائة من الإيرادات، حتى في حال توسع الموافقات لتشمل منتجات مرتبطة بالأسهم.

وتراجع سهم «ناسداك» بأكثر من 6 في المائة منذ بداية العام، لكنه تفوق في الأداء على بورصتي «سي إم إي» و«إنتركونتيننتال إكستشينج»، اللتين سجلتا انخفاضات أكبر. وارتفع سهم «ناسداك» بنسبة 2.3 في المائة يوم الخميس.

وأشار محللون إلى أن توسع «ناسداك» في مجالات البرمجيات والبيانات وخدمات مكافحة الاحتيال يعزز مرونة أعمالها وقدرتها على مواجهة تقلبات السوق.

وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة: «نعتبر هذا الربع قوياً آخر لـ(ناسداك)، ونقدّر الزخم الواسع الذي تشهده أعمالها رغم النقاشات الجارية في السوق حول الذكاء الاصطناعي وتنظيمات البورصات وغيرها».

وارتفعت إيرادات قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 16 في المائة إلى 539 مليون دولار، كما صعد صافي إيرادات خدمات السوق بنسبة 11 في المائة إلى 340 مليون دولار، مدعوماً بارتفاع أحجام تداول الأسهم وخيارات الأسهم.

وحققت «ناسداك» ربحاً معدلاً بلغ 1.07 دولار للسهم، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 98 سنتاً للسهم، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وكانت بورصة شيكاغو التجارية قد تجاوزت أيضاً توقعات وول ستريت لأرباح الربع الثاني، فيما من المقرر أن تعلن «إنتركونتيننتال إكستشينج» وبورصة شيكاغو للخيارات نتائجهما الأسبوع المقبل.