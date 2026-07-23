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الاقتصاد

«ألفابت» تتجاوز التوقعات بدعم طفرة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

شعار «غوغل» على مبنى «غوغل» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي في لاس فيغاس (رويترز)
شعار «غوغل» على مبنى «غوغل» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي في لاس فيغاس (رويترز)
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«ألفابت» تتجاوز التوقعات بدعم طفرة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

شعار «غوغل» على مبنى «غوغل» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي في لاس فيغاس (رويترز)
شعار «غوغل» على مبنى «غوغل» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي في لاس فيغاس (رويترز)

حققت شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، نتائج فصلية فاقت توقعات الأسواق في الربع الثاني، مدعومة بنمو قوي في أعمال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، في وقت تواصل فيه الشركة ضخ استثمارات ضخمة لتعزيز قدراتها في هذا المجال.

وأعلنت الشركة، الأربعاء، أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 119 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران).

وسجل قطاع الحوسبة السحابية إيرادات تجاوزت 24 مليار دولار، بعدما نما بأكثر من 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات المستثمرين الذين يترقبون مؤشرات على نجاح استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي إن الأداء القوي جاء مدفوعاً بالنمو المستمر لنماذج الذكاء الاصطناعي «جيميني»، وارتفاع استخدام البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الأداء القوي لمنصة «يوتيوب»، التي استقطبت أكثر من 1.7 مليار مشاهد فريد لمحتوى مرتبط بكأس العالم لكرة القدم 2026.

وأضاف بيتشاي: «استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي تعيد تعريف الإمكانات عبر جميع أعمالنا»، مشيراً إلى أن تطبيق «جيميني» بلغ 950 مليون مستخدم نشط شهرياً.

كما قفز صافي أرباح الشركة إلى أكثر من 112 مليار دولار خلال الربع الثاني.

ورغم النتائج القوية، تذبذب سهم «ألفابت» في تعاملات ما بعد الإغلاق، وتراجع في مرحلة ما بنسبة وصلت إلى 3 في المائة.

وتواصل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى إنفاق مليارات الدولارات لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج أكثر تقدماً.

وكانت «ألفابت» قد أعلنت في يونيو (حزيران) خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار دولار من خلال إصدار أسهم لتمويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، مع التزام شركة «بيركشاير هاثاواي» التابعة للمستثمر وارن بافيت باستثمار 10 مليارات دولار.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال الربع الثاني 44.9 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف مستواه قبل عام، لكنه جاء أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 45.1 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتراوح الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي لدى «ألفابت» بين 180 و190 مليار دولار خلال عام 2026، مع زيادات إضافية مرتقبة في عام 2027.

ويأتي هذا الإنفاق ضمن سباق واسع بين شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ يُتوقع أن تستثمر شركات «أمازون» و«مايكروسوفت» و«ألفابت» و«ميتا» مجتمعة نحو 700 مليار دولار هذا العام في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والرقائق، والبنية التحتية للحوسبة.

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شركات غوغل اقتصاد أرباح الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الأميركي أميركا أميركا

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