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يوميات الشرق

توقيف مصري متهم بسرقة سيارة «كاديلاك» منسوبة لعبد الناصر

سيارة كاديلاك تعود ملكيتها إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (فيسبوك)
سيارة كاديلاك تعود ملكيتها إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (فيسبوك)
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توقيف مصري متهم بسرقة سيارة «كاديلاك» منسوبة لعبد الناصر

سيارة كاديلاك تعود ملكيتها إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (فيسبوك)
سيارة كاديلاك تعود ملكيتها إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (فيسبوك)

أوقفت السلطات المصرية شخصاً اتهمته باقتحام مرآب خاص في حي العطارين بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، وقيامه بتقطيع سيارة «أنتيكة» قال صاحبها إنها تعود إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفق وسائل إعلام محلية.

وتعود الواقعة إلى بلاغ وصل إلى الجهات الأمنية بمحافظة الإسكندرية بسبب سماع ضجيج في أحد الجراجات بمنطقة العطارين، وأبلغ الأهالي عن هذا الضجيج باعتباره أمراً مزعجاً ومريباً، وبتتبع مسار البلاغ والوصول إلى محل السكن المشار إليه تم العثور على المتهم.

وأظهرت التحقيقات التي أجريت حول الواقعة أن السيارة موديل «كاديلاك» عام 1961، وتعود ملكيتها إلى الرئيس السابق جمال عبد الناصر، واشتراها رجل أعمال في مزاد علني، واحتفظ بها في مرآب خاص بوصفها من المقتنيات التاريخية النادرة.

وظل المتهم يتردد على المرآب من كوة مفتوحة في «المنور» بين العقارين الموجودة به السيارة وآخر، لمدة 3 أشهر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن جهات التحقيق، ويقوم بتقطيع أجزاء من السيارة وبيعها على أنها خردة. وبرر تصرفه بحاجته إلى المال وعدم معرفته بالقيمة التاريخية للسيارة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات، وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة وتقطيع سيارة قديمة.

ووفق الخبير القانوني مبروك حسن فإن جرائم السرقة وفقاً للقانون المصري هي جنحة يتم فيها الحكم على المتهم إذا تمت إدانته بالحبس بدءاً من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «العقوبة تكون بالحبس وليس السجن، لأنها جنحة وليست جناية، ولكن تحديد العقوبة يعود إلى تقدير القاضي وليس نوعية المسروقات».

وحول ما إذا كان نوع المسروقات يؤدي إلى تشديد العقوبة، قال: «هذا يرجع لتقدير القاضي، لكن في القانون نفسه لا تنبني العقوبة على نوعية المسروقات، وإنما على طريقة السرقة هل كانت ليلاً أم بالمغافلة أم بالإكراه مثلاً».

مجموعة من الكاميرات الخاصة بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر (متحف الزعيم جمال عبد الناصر)

ووفق مراجع عدة، امتلك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (1918 -1970) أكثر من سيارة قبل ووقت توليه الرئاسة، ومن السيارات التي امتلكها سيارة «أوستين 8» قبل توليه الحكم عام 1956، كما امتلك سيارة «نصر 1100» رباعية الأبواب وتم تصنيعها في المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية. وامتلك أيضاً سيارة «كاديلاك فليتوود» موديل عام 65، وكانت هذه السيارة فى حقبة الستينيات منتشرة فى أوساط الملوك والرؤساء.

ويظل متحف الزعيم جمال عبد الناصر يضم مقتنياته الشخصية والعديد من أثاث منزله ومن الأدوات والمنقولات التي احتفظ بها عبد الناصر، ومن بينها الشطرنج الذي كان يهوى لعبه، ومضرب تنس الطاولة وهي اللعبة التي كان يهواها أيضاً، ومجموعة من الكاميرات التي كان يستخدمها الزعيم الراحل. بالإضافة إلى المقتنيات الشخصية للزعيم ممثلة في جزء من الأوسمة والنياشين والهدايا الشخصية.

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