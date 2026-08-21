توتنهام يقترب من سافينيو مقابل 102 مليون دولار

قالت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة، إن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع الجناح البرازيلي سافينيو مقابل 75 مليون جنيه استرليني (102 مليون دولار).
وأفادت التقارير بأن الاتفاق يتضمن 10 ملايين جنيه استرليني كإضافات، وأنه يأتي بعد عام واحد من محاولة توتنهام الفاشلة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي الدولي.
ولم يرد توتنهام ومانشستر سيتي على الفور على طلبات التعليق على الصفقة المزعومة.
وسيكون سافينيو، الذي خاض 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، إضافة مهمة أخرى إلى تشكيلة توتنهام بعد انضمام لاعبي الوسط ماتيوس فرنانديز وساندرو تونالي.
كما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن توتنهام يواصل إجراء محادثات بشأن التعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش من سيتي.