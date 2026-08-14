ضبط مصنع يلوّن البسكويت بالفحم الأسود يثير قلقاً في مصر

أثارت واقعة ضبط أحد مصانع إنتاج «البسكويت» في محافظة القليوبية (شمال القاهرة) يستخدم الفحم الأسود بدلاً من الشوكولاته قلقاً واسعاً، وتصدرت أخبار المصنع الذي ضُبط أخيراً مؤشرات البحث على موقع «غوغل» في مصر الجمعة، وذلك عقب الإعلان عن استخدامه مكونات غذائية غير صالحة، وتلوين منتجه من البسكويت بأنواعه بـ«الفحم الأسود».

واستنكرت تعليقات ومشاركات «سوشيالية» عديدة ما تم ضبطه بالمصنع من مواد فاسدة، وعدم وجود رقابة كافية، خصوصاً على المنتجات الغذائية المتداولة بكثافة في الأسواق ويستخدمها الأطفال بشكل كبير، مما يعرضهم لمضاعفات صحية ربما تكون خطيرة.

وحسب الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع «فيسبوك»، وعقب توجيه المحافظ المهندس حسام عبد الفتاح بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، وتشديد الرقابة على تداول السلع والمنتجات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، فقد تم ضبط أحد المصانع غير المرخصة لإنتاج البسكويت بمركز كفر شُكر، والتحفظ على نحو 1.8 طن من الخامات والمنتجات.

وأفاد البيان بأن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، قاد حملة تموينية مكبرة بمركز ومدينة كفر شُكر، نتج عنها ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج «بسكويت الأوريو»، والبسكويت المستخدم في صناعة «الآيس كريم»، ويعمل باستخدام خامات منتهية الصلاحية، وأخرى من دون فواتير.

جانب من المضبوطات في المصنع المخالف (محافظة القليوبية على «فيسبوك»)

وأسفرت الحملة أيضاً حسب البيان عن ضبط «برميل جلوكوز» منتهي الصلاحية بوزن 100 كيلوغرام، و3 كراتين «زبدة رويال» منتهية الصلاحية بإجمالي 30 كيلوغراماً، وبرميل بلاستيك بداخله لون أسود (فحم نباتي) كود «E153»، بالإضافة إلى 50 كرتونة «بسكويت أوريو» بوزن 7 كيلوغرامات لكل كرتونة، و55 «شيكارة بسكويت» تستخدم في إعادة التصنيع بإجمالي 1100 كيلوغرام، بإجمالي مضبوطات بلغ نحو 1.8 طن من الخامات والمنتجات.

وأكد بيان المحافظة أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، تمهيداً للعرض على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وأكد محافظ القليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتعامل بحسم مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة لا تلتزم بالاشتراطات والقواعد المنظمة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية فيديو للواقعة والمواد المضبوطة، حيث أكد أحدهم أثناء حصر المنتجات غير الصالحة أن الفحم مصرح به ويتم إضافته للبسكويت لمنحه اللون الأسود.

وعن مدى ضرر استخدام «الفحم النباتي» على الصحة بشكل عام، والجهاز الهضمي خاصة، أكد الدكتور مصطفى ساري استشاري التغذية العلاجية أن ما جرى داخل المصنع المضبوط هو غش تجاري بكل المقاييس، مضيفاً: «اعتماد مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي والاستعانة بها في مكونات منتج غذائي مهما كان نوعها، غش وله ضرر كبير على الصحة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «فارقاً كبيراً بين استخدام الزبدة والكاكاو، والأخير يحتوي على مواد مفيدة ومضادة للأكسدة، واستخدام الفحم الذي يؤدي استخدامه بكميات كبيرة إلى عدم امتصاص الفيتامينات والمعادن في الجسم».

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن «الفحم بشكل عام ليس مفيداً، ومنتج ليس له أي قيمة غذائية حتى لو تم استخدامه بكمية قليلة وحسب المسموح، بل على العكس فإنه يتسبب في بعض المشكلات في الجهاز الهضمي».

وبخلاف واقعة تلوين البسكويت بـ«الفحم الأسود»، أثارت وقائع غذائية أخرى الجدل أخيراً في مصر، حيث ضبطت الأجهزة الرقابية مادة تُستخدم في تلوين اللب والفول السوداني داخل أحد المحال التجارية.