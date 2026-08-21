موسيالا خارج مواجهة كأس السوبر الألماني

تأكد غياب جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، عن مواجهة بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني، السبت؛ بسبب آثار جانبية ظهرت عقب تغيير علاجه من نوبات غياب الوعي.

وقال فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، خلال مؤتمر صحافي الجمعة: «تدرب (موسيالا) بشكل فردي هذا الأسبوع. لقد غيَّر شيئاً في علاجه، وهو ما تسبب في بعض الآثار الجانبية. الآن نريد إعادته إلى ما كان عليه من قبل».

وتعرَّض موسيالا للسقوط مرتين خلال مباراتين وديَّتين في فترة الإعداد، قبل أن يكشف عن أنَّه يعاني من «نوبات غياب قصيرة ومؤقتة، لكنها قابلة للعلاج، ناتجة عن خلل عصبي»، معرباً عن تفاؤله بشأن حالته.

وأوضح ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، أنَّ تغيير الدواء كان وراء ظهور هذه النوبات مجدداً، مشيراً: «لقد غيَّر شيئاً في الدواء، ولهذا أصبحت هذه النوبات ظاهرة. الآن نريد العودة إلى الوضع الذي كان عليه من قبل، عندما لم تكن هذه النوبات تحدث».

وأكد كومباني أنَّ النادي يتعامل مع حالة موسيالا منذ فترة طويلة، وأنَّ الصورة أصبحت أكثر وضوحاً بعد الصدمة الأولى، موضحاً: «حصلنا على كثير من المعلومات، واتخذنا قرارات بمساعدة أفضل الخبراء».

وأضاف: «داخلياً، وصلنا إلى مرحلة لم نعد نتحدَّث فيها عن الأمر كثيراً. كنا مستعدين له منذ فترة طويلة، ولدينا إجراءاتنا، ونحن متفائلون للغاية».

وشدَّد بايرن على أنَّ أطباء الأعصاب المشرفين على علاج موسيالا أكدوا عدم وجود مخاوف بشأن قدرته على ممارسة الرياضة على المستوى الاحترافي. كما أكدت مصادر بالنادي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» عدم وجود أي مؤشرات على عدم قدرة اللاعب على مواصلة مسيرته في أعلى المستويات.