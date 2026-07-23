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الرياضة رياضة عالمية

تعيين كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا غداً الجمعة

يورغن كلوب (أ.ف.ب)
يورغن كلوب (أ.ف.ب)
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تعيين كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا غداً الجمعة

يورغن كلوب (أ.ف.ب)
يورغن كلوب (أ.ف.ب)

من المتوقع، على نطاق واسع، أن يتولى يورغن كلوب رسمياً تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم، بعدما دعا الاتحاد الألماني للعبة إلى مؤتمر صحافي الجمعة.

وأجرى كلوب الذي اشتهر بنجاحاته خلال فترتيه مع بروسيا دورتموند، ولا سيما ليفربول الإنجليزي، محادثات مع الاتحاد الألماني في محاولة لإعادة الـ«مانشافت»، إحدى القوى التقليدية في كرة القدم العالمية، إلى الواجهة.

ودعا الاتحاد الألماني، الخميس، وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحافي صباح الجمعة عند الساعة 11:00 (09:00 بتوقيت غرينتش) في مقره بمدينة فرانكفورت، من دون تحديد موضوعه.

ويعود ذلك إلى أنَّ الهيئات الإدارية التابعة للاتحاد الألماني لم تجتمع بعد للمصادقة رسمياً على الاتفاق مع كلوب، وفقاً لتقارير وكالة «سيد» الرياضية التابعة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُعد كلوب (59 عاماً) من أكثر المدربين تتويجاً في جيله، ومن المتوقع أن يوقِّع عقداً مع المنتخب الألماني يمتد حتى عام 2030، موعد كأس العالم المقبلة.

ومنذ عام 2025، يرتبط كلوب بعقد مع شركة مشروبات الطاقة النمساوية «ريد بول» بصفته «رئيس كرة القدم العالمية»، حيث يشرف على الأندية التابعة للمجموعة مثل لايبزيغ الألماني، وريد بول سالزبورغ النمساوي، ونيويورك ريد بولز الأميركي.

وبحسب تقارير إعلامية ألمانية، ستُفسخ علاقة كلوب مع «ريد بول» من دون دفع أي مقابل انتقال، مقابل قبول الشركة تبرعاً بقيمة مليون يورو (1.1 مليون دولار) لمؤسسة «وينغز فور لايف» الخيرية التابعة لها، والتي تدعم أبحاث إصابات الحبل الشوكي.

وأقال الاتحاد الألماني المدرب السابق يوليان ناغلسمان بعد خروج ألمانيا المخيب من كأس العالم هذا الصيف، إثر خسارتها أمام باراغواي بركلات الترجيح في دور الـ32.

وكان الخروج المخيب ثالث نكسة متتالية مني بها المنتخب الألماني في كأس العالم منذ إحرازه لقبه العالمي الرابع عام 2014.

خرج من الدور الأول في نسختَي 2018 و2022، ولم يحقِّق سوى فوز واحد في الأدوار الإقصائية خلال آخر 5 بطولات كبرى، عندما بلغ ربع نهائي كأس أوروبا 2024 على أرضه.

وحقَّق كلوب نجاحات تدريبية مع نادي ماينتس، حيث لعب لأكثر من عقد من الزمن، ثم مع بروسيا دورتموند.

بعد ذلك أصبح أسطورة في ليفربول، حيث قاد الفريق الإنجليزي إلى لقب الدوري عام 2020 منهياً صياماً دام 30 عاماً، كما قاده إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا وإحراز الكأس الأوروبية السادسة في تاريخه.

وبسبب الإرهاق، تنحّى كلوب عن تدريب ليفربول عام 2024.

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رياضة كرة القدم كأس العالم ألمانيا

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