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الرياضة رياضة عالمية

نونيز ينتظر إشارة برشلونة للرحيل من الهلال

نونيز خلال تدريبات الهلال بمعسكره في النمسا (موقع النادي)
نونيز خلال تدريبات الهلال بمعسكره في النمسا (موقع النادي)
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نونيز ينتظر إشارة برشلونة للرحيل من الهلال

نونيز خلال تدريبات الهلال بمعسكره في النمسا (موقع النادي)
نونيز خلال تدريبات الهلال بمعسكره في النمسا (موقع النادي)

فاجأ المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الكثير من عشاق كرة القدم بعودته مجدداً إلى الهلال بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها بعد المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم، وذلك وسط مفاوضات مستمرة منذ أشهر لفسخ التعاقد مع النادي السعودي.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن نونيز يتدرب حالياً مع النادي السعودي رغم أن مستقبله مع الفريق غير محسوم.

وأضافت أن المهاجم الأوروغوياني وممثليه يراقبون باهتمام تحركات نادي برشلونة الذي يبحث عن ضم مهاجم جديد هذا الصيف، وسط غموض يحيط بمستقبل لاعبه فيران توريس الذي يترقبه نادي باريس سان جيرمان.

أشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن أولوية برشلونة هي التعاقد مع جوليان ألفاريز رغم أن إتمام الصفقة يبقى صعباً للغاية في ظل مغالاة نادي أتلتيكو مدريد في مطالبه المادية.

ولفتت إلى أن المهاجم الأوروغوياني انضم لمعسكر الهلال في النمسا استعداداً للموسم الجديد ويبقى خياراً مناسباً لمسؤولي برشلونة في ظل انخفاض سعره.

ويحيط الغموض بمستقبل نونيز مع الهلال في ظل الإبقاء على المدرب سيموني إنزاغي الذي فضل كريم بنزيمة على مهاجم منتخب أوروغواي.

ولم يلعب نونيز أي مباراة رسمية بقميص الهلال منذ 16 فبراير (شباط) بسبب تحديد مشاركة اللاعبين الأجانب في بطولات الدوري والكؤوس المحلية، حيث تم استبعاده بعد التعاقد مع بنزيمة.

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نادي الهلال برشلونة السعودية

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