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العالم الولايات المتحدة​

رصد تفشي عدوى طفيلية مسببة للإسهال في 4 ولايات أميركية أخرى

لافتة هيئة «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية (رويترز)
لافتة هيئة «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية (رويترز)
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رصد تفشي عدوى طفيلية مسببة للإسهال في 4 ولايات أميركية أخرى

لافتة هيئة «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية (رويترز)
لافتة هيئة «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية (رويترز)

قال مسؤولون صحيون فيدراليون، اليوم الجمعة، إنهم رصدوا حالات إصابة بعدوى طفيلية مسببة للإسهال، مرتبطة بالخس المبشور، بأربع ولايات أميركية أخرى، ما وسع نطاق أكبر تفشٍّ لمرض السيكلوسبورا (وهو مرض يصيب الجهاز الهضمي وينتقل عادة عبر تناول أطعمة أو مياه ملوثة) في الولايات المتحدة.

وقالت هيئة «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» إن التفشي، الذي تم ربطه في البداية بمطاعم «تاكو بيل»، يشمل الآن ولايات إلينوي وكانساس وأوكلاهوما وبنسلفانيا. وكانت تحقيقات المراكز في السابق تشمل خمس ولايات هي: إنديانا وكنتاكي وميشيغان وأوهايو وويست فيرجينيا.

وتعكف «هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها»، وإدارة الغذاء والدواء، ومسؤولو الصحة في الولايات، على تتبع سلسلة توريد الخس، وإجراء مقابلات مع أشخاص في مختلف أنحاء البلاد بشأن الأطعمة التي تناولوها خلال الأسبوعين السابقين لإصابتهم بالمرض، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وارتفع الآن عدد حالات الإصابة المرتبطة بالخس المقدم في مطاعم «تاكو بيل» إلى 1947 حالة، بينها 98 شخصاً على الأقل احتاجوا إلى دخول المستشفى. وأفادت المراكز عبر موقعها الإلكتروني بأنه لم يتم تسجيل أي وفيات.

وقال مسؤولون في إدارة الغذاء والدواء الأميركية في وقت سابق هذا الأسبوع إنهم ما زالوا يركزون على الخس القادم من شركة «تايلور فارمز» باعتباره مصدر تفشي العدوى في الولايات المتعددة.

وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها بصدد سحب كميات من خس الآيسبرج المزروع في وسط المكسيك.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أمس الخميس، فتح تحقيق في تفشٍّ آخر منفصل لمرض السيكلوسبورا، بعد تسجيل 72 حالة إصابة به.

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