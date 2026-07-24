أميركا: عدد حالات الإصابة بالحصبة خلال 2026 يتجاوز إجمالي العام السابق

تخطّى عدد حالات الإصابة بالحصبة في الولايات المتحدة بالفعل الرقم القياسي المسجل خلال عام 2025 بأكمله، مع بقاء 5 أشهر على نهاية عام 2026.

وسجّلت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها 2318 حالة إصابة بالحصبة حتى الخميس، وفقاً لتحديث صادر عن المراكز يوم الجمعة.

وأفادت المراكز ​أن 2302 إصابة من هذا العدد تم الإبلاغ عنها في 45 ولاية، بينما تم تحديد 16 حالة بين الزوار الأجانب حتى ‌أمس (الخميس).

وسجّلت الولايات المتحدة 2289 حالة إصابة بالحصبة في عام 2025، الذي كان أسوأ عام للمرض خلال أكثر من 3 عقود، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

والآن، أصبح عام 2026 بلا ريب أسوأ عام تشهده الولايات المتحدة بالنسبة للحصبة منذ عام 1991، إذ تسببت حالات تفشٍّ كبيرة في ولايات ساوث كارولاينا ويوتا وأريزونا في إصابة مئات الأشخاص بالمرض، فيما ظهرت بؤر أصغر من تفشي المرض في ولايات أخرى.

والحصبة أحد أشد الأمراض عدوى في العالم، وغالباً ما ‌تنتشر خلال فترات زيادة حركة السفر مثل عطلة الربيع أو في المواقف التي يوجد فيها أشخاص لم يحصلوا على التطعيم في أماكن مكتظة.

ويمكن أن تسبب أعراضاً مثل الحمى والسعال والطفح الجلدي، كما يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة ​مثل ​الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ.