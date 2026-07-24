سلمان رشدي يدلي بشهادته في محاكمة جديدة لمهاجمه بتهمة الإرهاب

أدلى الكاتب سلمان رشدي بشهادته، الخميس، في محاكمة جديدة للشاب الذي حاول قتله طعناً خلال مشاركته في مناسبة بمعهد ثقافي في نيويورك عام 2022، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان هادي مطر، وهو أميركي من أصل لبناني يبلغ 28 عاماً، قد حُكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة 25 عاما في ولاية نيويورك بتهمة الشروع في القتل، وهو الحادث الذي تسبب بفقدان رشدي للبصر في إحدى عينيه.

ويخضع مطر حالياً للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب أمام محكمة فيدرالية في مدينة بوفالو في شمال غرب ولاية نيويورك.

ويزعم الادعاء أن الدافع وراء اعتداء مطر هو الفتوى التي أصدرها الزعيم الإيراني الراحل الخميني عام 1989 بقتل رشدي بسبب إساءته للنبي محمد في روايته «آيات شيطانية».

كما يتهم الادعاء مطر بدعم «حزب الله» اللبناني المصنف منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، حيث عثر المحققون على مواد تابعة للحزب في منزله.

هادي مطر مهاجم الروائي سلمان رشدي يدخل إلى محكمة مقاطعة تشوتوكوا في مايفيل - نيويورك 16 مايو 2025 (أ.ب)

ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن دافع مطر لمحاولة قتله هو تنفيذ الفتوى، أجاب رشدي: «لم تكن لدي أي معرفة بذلك. لدي شكوك»، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وعاش رشدي في عزلة بلندن لمدة عقد بعد صدور فتوى الخميني بحقه عام 1989، لكنه عاش حياة طبيعية نسبياً في نيويورك على مدى العشرين عاماً التالية، وحتى وقوع الهجوم.

وتحدّث رشدي أمام المحكمة نحو ساعة عن الاعتداء وتسديد مطر عشر طعنات له باستخدام نصل يبلغ طوله 6 بوصات، بينما كان يستعد لإلقاء كلمة خلال مؤتمر عن حرية التعبير.

من جانبه، أكد محامو الدفاع عن مطر أنه لم يتصرف قط نيابة عن أي منظمة إرهابية، حتى وإن كان يشعر بالغضب إزاء ما اعتبره محتوى مسيئاً للمقدسات في رواية «آيات شيطانية».

وفي حال إدانته، قد يواجه مطر عقوبة السجن مدى الحياة.