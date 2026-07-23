في عيدها الـ88... حملة لإنقاذ سينما «البيتلز»

يستعد ناشطون يطمحون إلى ترميم دار سينما سابقة شهدت عروضاً لفرقة «البيتلز»، وفرقة «رولينغ ستونز»، وإلتون جون، وثنائي «موركامب آند وايز»، لإقامة حفل جماهيري مفتوح احتفالاً بالذكرى الـ88 لتأسيسها.

وذكرت «بي بي سي» أنّ سينما «ريل»، التي كانت تُعرف أصلاً باسم «ذا رويال» وتقع في منطقة ديري كروس بمدينة بليموث في إنجلترا، ظلَّت مغلقة منذ عام 2019.

وتسعى حملة «إنقاذ سينما رويال» إلى ترميم المبنى وتحويله مسرحاً للموسيقى الحية، يضم شاشتَي عرض سينمائي، وحانة كوكتيل على السطح. وقال رئيسها كارل بارسونز: «سيكون هدم المبنى خسارة جسيمة للمدينة».

وأضاف: «إنه صرح رائع وشاهد على العصر الذهبي للسينما؛ تلك الأيام المجيدة في ثلاثينات القرن الماضي، عندما كانت السينما ملاذاً للهروب من عالم كئيب إلى رحاب الفخامة والجمال».

وأشار إلى أنّ المبنى، المُصمَّم على طراز الـ«آرت ديكو» المعماري، كان «دوماً مبنى رائعاً، وحاز المحبة والاعتزاز جيلاً بعد جيل».

ومن المقرّر إقامة الحفل من الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت بريطانيا الصيفي حتى الساعة السادسة مساءً يوم السبت.

وتابع بارسونز: «إذا لم نُنقذ هذا المبنى الآن، فإنني أعتقد أنه يواجه خطراً جسيماً بالهدم والضياع إلى الأبد».

يُذكر أنّ دار السينما، التي افتُتحت عام 1938، تعرَّضت لأضرار طفيفة في مارس (آذار) 1941 خلال الغارات الجوّية الألمانية على مدينة بليموث.

الجدران التي سمعت «البيتلز» لا تشيخ (مواقع التواصل)

وقال بارسونز إنها منحت الناس «ذلك المهرب الصغير» من أهوال الحرب العالمية الثانية.

ولاحقاً، أُضيفت إلى الدار شاشة عرض ثالثة وقاعة للعبة البينغو.

وقالت المتطوّعة كارولين بلاكلر إنه في إطار مشروع للتاريخ الشفاهي يهدف إلى حفظ قصص الماضي الخاصة بالدار، رغبت مجموعة الحملة في تسجيل «ذكريات الناس المرتبطة بهذا المبنى، لا سيما عندما كانوا في سنّ المراهقة وذهبوا لحضور الحفلات الموسيقية الحية» هناك.

وعن المقر، قالت بلاكلر: «هناك كثير مما يمكننا فعله في هذا المكان، وسيكون مساحة مجتمعية حقيقية لعدد من المجموعات المختلفة والفئات العمرية المتنوّعة في المدينة».

وتتضمَّن الخطط الخاصة بالمبنى إنشاء مساحة للعروض المخصصة للفرق المسرحية وفرق الهواة، ومساحة للمعارض الفنية، ومقهى، ومطعماً، وورشات عمل.

وأوضحت بلاكلر أنّ الفريق يرغب أيضاً في تحويل 4 غرف لتبديل الملابس أماكنَ للإقامة، حتى يتمكن الزوار من الإقامة في الغرف التي استعد فيها الفنانون قبل الصعود إلى المسرح.

وأفاد المنظمون بأنّ حفل الهواء الطلق من المقرّر أن يتضمَّن مسابقة للثقافة السينمائية، وحفلاً موسيقياً مجانياً.