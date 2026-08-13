«محمود التاني»... كوميديا شبابية تبرز التفاوت الطبقي في مصر

يراهن صُناع فيلم «محمود التاني» على حبكة درامية تعتمد على وجود تطابق في الاسم الثلاثي لبطلي العمل «محمود مصطفى خلف»، اللذين ينتميان إلى عالمين مختلفين.

ويتقاسم بطولة الفيلم، الذي بدأ عرضه في الصالات المصرية مؤخراً، أحمد غزي وأحمد بحر (كزبرة)، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين، منهم تامر هجرس، وكارولين عزمي، وجنا الأشقر، وبمشاركة عدد من ضيوف الشرف، منهم نور النبوي ونيللي كريم. وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار، ويُعد امتداداً لتجارب بطليه ومؤلفه سينمائياً بعد تقديم فيلم «الحريفة» بجزأيه الأول والثاني.

تنطلق الأحداث بالكشف عن شاب يعيش حياة مليئة بالرفاهية باسم «محمود مصطفى خلف»، يجسد دوره أحمد غزي، لكن الحياة التي يعيشها وحيداً بفضل عوائد بالمليارات للشركة التي ساهم في تأسيسها مع زميله «نزار»، الذي يقوم بدوره تامر هجرس، وهي شركة للإقراض المالي بفوائد بسيطة، تنجح في جذب قطاعات عريضة من المواطنين البسطاء.

أحد الملصقات الترويجية للفيلم (الشركة المنتجة)

تتصاعد الأحداث، وتتعقد مع رغبة «نزار» في بيع حصة بالشركة لشركاء صينيين، لكن هذه الشراكة لا يراها «محمود» مفيدة بالنسبة إليه، فينشب بينهما خلاف يستغل فيه «نزار» تعرّفه بالمصادفة على عامل في محطة بنزين يحمل نفس اسم صديقه، ويقوم بدوره أحمد بحر (كزبرة)، ليحل بدلاً منه، ويستغل التوكيل العام المحرر قبل سنوات في تجريده من ممتلكاته وأمواله.

يوافق العامل الشاب أملاً في الحصول على مليون جنيه، فهو يفشل في الارتباط بالفتاة التي يحبها بسبب عدم قدرته مادياً، ويتعرض للنصب، ويستدين بسبب رغبته في السفر، ويفشل أيضاً، ليكون عرض «نزار» بمثابة الأمل إليه، مع إقناعه بأن من ينتحل صفته مدمن، ويتعافى في مصحة في الوقت الحالي، فتتبدل أحوال الشابين؛ فالثري يصبح فقيراً، والفقير يصبح ثرياً، لكن مصادفة تجمعهما، وتكشف العديد من التفاصيل على مدار الأحداث التي تستمر لأكثر من 90 دقيقة على الشاشة.

وقال الناقد السينمائي أندرو محسن لـ«الشرق الأوسط» إن الفيلم استفاد بوضوح من النجاح الذي حققه جزأي فيلم «الحريفة»، لكنه جاء، في رأيه، أقل منهما بشكل ملحوظ على مستوى الجودة والجاذبية، موضحاً أن الجزأين السابقين اعتمدا بدرجة أكبر على البطولة الجماعية، وتنوع الشخصيات التي كانت تشارك في صناعة المواقف الكوميدية داخل الأحداث.

وأضاف أن «محمود التاني» قلّص هذا التنوع لصالح عدد محدود من الشخصيات، إلى جانب شخصيتين نسائيتين يبدأ حضورهما الفعلي تقريباً من منتصف الفيلم، بأدوار لم تكن مكتوبة بالقوة الكافية، عادّاً أن المشكلة الأساسية في الفيلم تكمن في جانب منها في الكتابة، إذ لم تكن الشخصيات مقنعة بالقدر الكافي، ولم يتعرف الجمهور على خلفياتها، وتاريخها بصورة تساعد على فهم دوافعها، خصوصاً شخصية الشاب الثري، التي اكتفى الفيلم بتقديم معلومات عن ماضيه من خلال الحوار، من دون بناء درامي واضح يفسر كيف وصل إلى وضعه، وعلاقاته الحالية.

صناع الفيلم في كواليس التصوير (الشركة المنتجة)

وأشار إلى أن بعض تفاصيل الحبكة بدت مبالغاً فيها، وغير مقنعة، خصوصاً الطريقة التي تعرض بها الشاب للنصب، وإخراجه من الشركة، معتبراً أن هذه الأحداث بدت كأنها صُممت لخدمة استكمال الحبكة أكثر من كونها نابعة بصورة منطقية من الشخصيات، لافتاً إلى أن الفيلم اعتمد كذلك بدرجة كبيرة على المصادفات في إعادة جمع الشخصيات، ورغم أنها ليست بالضرورة عيباً درامياً، فإنها تحتاج إلى منطق داخل البناء الدرامي، وهو ما لم يكن متحققاً بالشكل الكافي هنا.

من جهته، أكد الناقد محمد عبد الرحمن أن «محمود التاني» يمثل بلا شك استثماراً لنجاح فيلم «الحريفة»، بعدما نجح أحمد غزي وكزبرة في تكوين قاعدة جماهيرية معقولة، لكنه رأى أن القاسم المشترك الأهم بين العملين يتمثل في كونهما من كتابة إياد صالح.

وأضاف عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن الفيلم، رغم بساطة أحداثه، لا يعتمد في النهاية على المواقف والمطاردات فقط، وإنما يحمل موضوعاً واضحاً يناقش قضية التفاوت الطبقي بصورة أعمق من «الحريفة»، كما يحذر من «مافيا الأقساط» التي أرهقت الطبقات الدنيا، لكن في إطار خفيف، ولطيف، وموجه بالأساس إلى الجمهور تحت سن الثلاثين.

ملصق ترويجي للفيلم (الشركة المنتجة)

ويرى محسن أن المشاهد الكوميدية بالفيلم جاءت متوقعة إلى حد كبير، لأن المُشاهد يعرف مسبقاً طبيعة المواقف التي ستواجه الشاب الأقل اجتماعياً عندما ينتقل إلى عالم الطبقة الغنية، وكذلك المواقف التي ستنشأ من انتقال الشخصيات في الاتجاه المعاكس، وهو ما جعل كثيراً من «النكات» والمواقف سهلة التوقع.

وأضاف أن هناك بعض المشاهد التي تحقق قدراً من الضحك، لكن التأثير الكوميدي، في رأيه، لم يكن كافياً بالنسبة إلى فيلم يقدم نفسه بالأساس بوصفه عملاً كوميدياً، لافتاً إلى أن الفيلم كان يحتاج إلى قدر أكبر من المفاجأة والابتكار في صناعة مواقفه.

وانتقد محسن كذلك ما وصفه بـ«إقحام» الرسالة في نهاية الفيلم بصورة مباشرة، موضحاً أن العمل حاول في ختامه التأكيد على فكرة دعم أصحاب الأفكار، ومنح القروض لمن يمتلكون مشروعات، وأفكاراً، لكنه رأى أن هذه الرسالة لم تكن بحاجة إلى أن تُقال بشكل صريح، ومباشر، وكان من الأفضل أن تصل إلى الجمهور من خلال الأحداث والشخصيات بدلاً من تقديمها كخلاصة واضحة للفيلم.