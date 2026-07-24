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العالم الولايات المتحدة​

البيت الأبيض: ترمب وزيلينسكي يلتقيان في واشنطن الأسبوع المقبل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرحِّباً بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا يوم 28 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرحِّباً بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا يوم 28 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
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البيت الأبيض: ترمب وزيلينسكي يلتقيان في واشنطن الأسبوع المقبل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرحِّباً بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا يوم 28 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرحِّباً بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا يوم 28 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه ​من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترمب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر مصدر أوكراني، وفق وكالة «رويترز»، أن زيلينسكي يتطلع للسفر إلى ‌الولايات المتحدة، لكن فريقه ‌ينتظر ​تأكيداً ‌رسمياً من البيت ​الأبيض بشأن جدول أعمال ترمب.

ولم يرد ممثلون لزيلينسكي على الفور على طلب من وكالة «رويترز» للتعليق على الاجتماع المزمع عقده.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أجرت لورا ‌لومر، ‌الناشطة اليمينية المقربة من ​ترمب، مقابلة ‌مع زيلينسكي ونقلت عنه ‌قوله إنه من المرجح أن يتواجد في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل في زيارة تتضمن لقاءً مع ‌ترمب.

وأضافت لومر، في منشور على منصة «إكس»، أن زيلينسكي ذكر أنه سيحضر جنازة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام الذي توفي في وقت سابق من هذا الشهر. وكان غراهام من أبرز الداعمين لأوكرانيا، وزارها عشر مرات منذ بدء الغزو الروسي. وكان من الداعين لفرض ​عقوبات ​على روسيا ولتقديم دعم أميركي لكييف.

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