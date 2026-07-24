بيرلو يقترب من تدريب منتخب إيطاليا

ازدادت التوقعات على نطاق واسع بأن يتولى أندريا بيرلو منصب المدرب الجديد لإيطاليا قريباً بعقد يمتد حتى كأس العالم 2030، بعد أن رفض كارلو أنشيلوتي وبيب غوارديولا المنصب.

وقد يكون المنتخب الإيطالي أخيراً على وشك تعيين مدرب دائم للمرة الأولى منذ استقالة جينارو غاتوزو في أعقاب فشلهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد المدير التقني للاتحاد الإيطالي باولو مالديني والمستشار الخاص ليوناردو في المؤتمر الصحافي الذي عُقد الخميس، أنهما تحدثا أولاً مع مدرب ميلان السابق أنشيلوتي، ثم مع غوارديولا.

ومع انتشار خبر رفض غوارديولا للمنصب اليوم رغبة منه في البقاء أقرب إلى عائلته بعد عقد قضاه في مانشستر سيتي، باتت الأنظار مسلطة على بيرلو.

وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» وشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» وموقع «كالتشيو ميركاتو»، فمن المتوقع صدور الإعلان قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

ورغم أنه مرتبط حالياً بعقد مع نادي يونايتد إف سي، أحد أندية الدوري الإماراتي للمحترفين، والذي انضم إليه في يوليو (تموز) 2025، فإن إنهاء هذا العقد لن يمثل مشكلة كبيرة.