والد جاريد كوشنر يغادر نيويورك متهماً رئيس البلدية وزوجته بـ«معاداة السامية»

أعلن المستثمر الأميركي في قطاع العقارات تشارلز كوشنر عزمه مغادرة مدينة نيويورك، التي عاش فيها طوال حياته، والانتقال إلى ولاية فلوريدا، في خطوة قال إنها جاءت احتجاجاً على ما وصفه بـ«معاداة السامية» التي يتبناها رئيس بلدية المدينة زهران ممداني وزوجته راما دواجي. وتأتي تصريحاته في ظل استمرار الجدل السياسي المحيط بمواقف ممداني من إسرائيل والحرب في غزة، وهي مواقف أثارت انقساماً داخل الأوساط السياسية الأميركية.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»، قال كوشنر، والد جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «لا أريد أن أدفع الضرائب وأعيش في مدينة يرأسها رئيس بلدية معادٍ للسامية، وزوجته كذلك، ببساطة. كما لا أريد أن أعيش في المدينة مع الأشخاص الذين انتخبوه».

جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترمب (رويترز)

وأوضح كوشنر أن قراره لم يكن مدفوعاً بالسياسات الاشتراكية التي يتبناها ممداني بقدر ما كان نابعاً، بحسب وصفه، من مواقف رئيس البلدية تجاه اليهود وإسرائيل.

وأشار إلى رفض ممداني المشاركة في «مسيرة يوم إسرائيل»، ودعوته إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتباره «مجرم حرب»، إضافة إلى تواصله مع متظاهرين في جامعة كولومبيا قال إنهم احتفلوا بحركة «حماس»، كما اتهم زوجة ممداني، راما دواجي، بالاحتفال، على ما يبدو، بهجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كوشنر، الذي يشغل حالياً منصب سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا ويقيم في باريس: «لا أعتقد أنه من الممكن إقناع من يحتفلون بالوحشية في السابع من أكتوبر ويدّعون أنها كانت خدعة. لا أظن أنهم جديرون بالحوار. أتحدث مع الكثيرين ممن لا يتبنون آرائي السياسية، وهناك وجهتا نظر، وأنا أحترم آراء الجميع، لكنني لا أحترم من يحتفل بالقتل والوحشية».

وانتقد كوشنر أيضاً ما اعتبره تصاعداً لمشاعر العداء تجاه أصحاب الثروات، معتبراً أن خطاب ممداني وصعوده السياسي يعكسان هذا التوجه.

وأشار في هذا السياق إلى انتقادات ممداني للملياردير كين غريفين، مدير أحد صناديق التحوط، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.

وفي ذلك الفيديو، الذي كان يروج فيه ممداني لفرض ضريبة على الشقق الثانوية، استخدم غريفين مثالاً على الأثرياء الذين، بحسب قوله، «يُخزنون ثرواتهم في عقارات بمدينة نيويورك، لكنهم لا يقيمون فيها بشكل دائم».

وعلق كوشنر على ذلك قائلاً: «كما تعلمون، لقد عمل كين غريفين بجد ليكسب كل هذه الأموال. لقد خاطر كثيراً ليحققها. هذا هو جوهر أميركا».

ورغم قراره الانتقال إلى فلوريدا، أكد كوشنر أنه لن يقطع علاقته بمدينة نيويورك بشكل كامل، إذ سيحتفظ بشقته فيها، وسيواصل دفع ضريبة الشقق الثانوية.

لكنه أعرب في الوقت نفسه عن مخاوفه من أن تؤدي سياسات ممداني إلى الإضرار بالمدينة.

وقال: «أعتقد أن هناك كثيرين مثلي يحبون مدينة نيويورك»، مضيفاً أنه يأمل أن تكون المدينة «قوية ونابضة بالحياة إلى درجة لا يستطيع معها شخص واحد تدميرها».

ويُعد تشارلز كوشنر أحد أبرز مطوري ومستثمري العقارات في الولايات المتحدة، إذ أسس شركة «كوشنر» التي أصبحت من أشهر شركات العقارات العائلية في البلاد.

وفي عام 2004، أقرّ بذنبه في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي، والتلاعب بالشهود، وتقديم تبرعات غير قانونية لحملات انتخابية، قبل أن يصدر الرئيس دونالد ترمب عفواً عنه لاحقاً.

ويُعرف نجله الأكبر جاريد كوشنر بأنه شغل منصب كبير مستشاري البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترمب، إلى جانب كونه زوج إيفانكا ترمب، فيما أسس نجله الأصغر جوشوا كوشنر شركة الاستثمار «ثرايف كابيتال».