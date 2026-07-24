سامرفيل... «كل الطرق تؤدي إلى الهلال»

أعلن الهلال تعاقده رسمياً مع اللاعب الهولندي الدولي كريسينسيو سامرفيل، قادماً من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، بعقد مدته 4 أعوام.

وجرت مراسم التوقيع مساء الجمعة في معسكر الفريق المقام حالياً بالنمسا، فيما بثّ حساب النادي الفيديو التشويقي للصفقة تحت عنوان «كل الطرق تؤدي إلى الهلال».

ويعدّ الهولندي كريسينسيو سامرفيل، البالغ من العمر 24 عاماً، أحد أبرز المواهب الهجومية التي خرجت من أكاديميات الكرة الهولندية خلال الأعوام الأخيرة، بعدما شقّ طريقه من ملاعب الفئات السنية في روتردام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وعرف بمهاراته في المراوغة وسرعته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الفردية، حيث بدأ مسيرته الكروية في نادي حي نورديركوارتير، قبل أن ينضم في سن مبكرة إلى أكاديمية فينورد الشهيرة، حيث أمضى سنوات تكوينه واكتسب أسلوب اللعب الهجومي الذي ميّزه لاحقاً.

وللحصول على دقائق لعب في سنّ مبكرة، خرج سامرفيل على سبيل الإعارة إلى نادي دوردريخت في دوري الدرجة الثانية الهولندي خلال موسم 2018-2019، قبل أن يخوض تجربة أخرى مع نادي أدو دين هاغ في الدوري الهولندي الممتاز خلال الموسم التالي، وهي المرحلة التي منحته خبرة الاحتكاك بالمستوى الاحترافي.

وفي صيف عام 2020، انتقل إلى ليدز يونايتد الإنجليزي، حيث بدأ مع فريق تحت 23 عاماً قبل أن يفرض نفسه تدريجياً في الفريق الأول، ومع مرور الوقت، تحول إلى أحد أهم عناصر الفريق، خاصة خلال موسم 2023-2024 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب»، عندما قدّم أفضل مواسمه على الإطلاق بتسجيله 21 هدفاً وصناعته 10 أهداف أخرى، ليقود ليدز إلى نهائي ملحق الصعود، وينال جائزة أفضل لاعب في دوري البطولة الإنجليزية، إضافة إلى اختياره ضمن فريق الموسم.

وخلال فترة وجوده مع ليدز، لفت سامرفيل الأنظار بفضل قدرته على اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر، وتميزه بالانطلاقات السريعة والمراوغات المباشرة والجرأة في مواجهة المدافعين، كما سجل أهدافاً حاسمة، أبرزها هدف الفوز التاريخي على ليفربول في ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو الهدف الذي أنهى سلسلة طويلة من عدم انتصار ليدز على ملعب ليفربول.

وأثمرت مستوياته المميزة عن انتقاله إلى وست هام يونايتد في أغسطس (آب) 2024 بعقد يمتد لـ5 أعوام، في صفقة تجاوزت قيمتها 25 مليون جنيه إسترليني، وسجل أول أهدافه بقميص النادي اللندني أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، قبل أن يتعرض لإصابة في العضلة الخلفية أنهت موسمه الأول مبكراً.

على الصعيد الدولي، مثل سامرفيل جميع الفئات السنية للمنتخب الهولندي، وكان أحد أفراد المنتخب الذي توّج ببطولة أوروبا تحت 17 عاماً عام 2018، وبعد أعوام من التألق مع الأندية، حصل على فرصة تمثيل المنتخب الأول، آخرها كان المشاركة في كأس العالم الأخيرة، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الدولية.