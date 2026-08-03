فون دير لاين: يجب بذل المزيد من الجهود لتعزيز حدود الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ​لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في رسالة اطلعت عليها «رويترز»، إنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتعزيز أمن حدود الاتحاد الأوروبي عند ‌النقاط الحساسة، بعد أيام من تدفق مهاجرين إلى جيب سبتة من المغرب.

وفي ‌الرسالة ​التي ‌حملت ⁠تاريخ ​الثالث من أغسطس (⁠آب)، جددت فون دير لاين تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإسبانيا في جهودها الرامية للتصدي للهجرة غير الشرعية، ⁠مشيرة في الوقت ‌ذاته ‌إلى الحاجة لاتخاذ المزيد ​من الإجراءات.

وكتبت فون دير لاين في الرسالة: «بالتعاون مع إسبانيا، ولا سيما فيما يتعلق بسبتة ومليلية، يمكننا تعزيز أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بإدارة الحدود وتحسين دعمنا ​الفني ​والمالي للمغرب».

وجاءت ‌هذه الرسالة في ‌أعقاب تدفق هائل للمهاجرين قبل أيام، بعدما اجتازوا حدود المغرب لدخول جيب سبتة الإسباني ‌الواقع في شمال أفريقيا، مما أسفر عن وفاة ⁠ما ⁠لا يقل عن 67 شخصا.

وأدى الوضع الذي يتطور سريعاً إلى أزمة يوم الخميس، فيما أرسلت إسبانيا الجيش للمساعدة في تأمين الحدود مع المغرب.

وكتبت فون دير لاين، عبر منصة «إكس»، يوم الجمعة: «الصور التي تأتي من سبتة غير مقبولة». وقالت: «لا يمكننا أن نسمح لأي شخص بالمجيء إلى اتحادنا دون الالتزام بقواعدنا. ويجب أن تتوقف عمليات العبور الخطيرة على الفور. ويجب تفكيك شبكات التهريب»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

ودعت فون دير لاين إلى إجراء عمليات ترحيل سريعة «كما تنص قواعدنا». وتابعت أن مفوضي الاتحاد الأوروبي يتواصلون مع السلطات الإسبانية والمغربية.

وفي السياق، قال متحدث باسم ​الحكومة الألمانية، الاثنين، إن التدفق الجماعي للمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني من ‌المغرب المجاور ‌أظهر ​هشاشة ‌الأوضاع ⁠على ​الحدود الخارجية ⁠للاتحاد الأوروبي، داعياً أوروبا إلى اتخاذ إجراءات.

وأضاف المتحدث، في ⁠مؤتمر صحافي دوري: «يظهر ‌هذا ‌مجدداً مدى ‌اضطراب الأوضاع فيما ‌يتعلق بالهجرة، وأن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر ‌ذو أهمية بالغة ويشكّل أولوية ⁠قصوى». وتابع: «تكشف ⁠هذه الواقعة بوضوح عن أن الجهود الأوروبية المشتركة ضرورية وأساسية للحد من الهجرة غير الشرعية بفاعلية».