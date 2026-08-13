أبراهام فخور بفريقه رغم خسارة السوبر الأوروبي

تحدَّث تامي أبراهام، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، عن هزيمة فريقه في كأس السوبر الأوروبي، مساء أمس (الأربعاء)، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1 - 2.

ورفع أبطال دوري أبطال أوروبا الكأس للمرة الثانية على التوالي، رغم أنَّ أستون فيلا قدَّم أداءً قوياً أمام بطل فرنسا.

وأعرب أبراهام عن فخره بجهود الفريق، وتحدَّث عن تقديره للاستقبال الحافل الذي حظي به الفريق من جماهير أستون فيلا في ملعب سالزبورغ.

وفي حديثه مع قناة ناديه، قال المهاجم معلقاً على الهزيمة: «ماذا عساي أن أقول؟ أعتقد أنَّ ردة فعل الجماهير تحكي كل شيء».

وتابع: «لقد نافسنا أفضل فريق في العالم خلال العامين الماضيين، وأعتقد أننا يجب أن نكون فخورين للغاية».

وأضاف: «بوصفنا فريقًا شابًا، بذلنا قصارى جهدنا على أرض الملعب، وكما رأيتم في آخر 15 أو 20 دقيقة، كانوا تحت الضغط».

وتابع: «لقد شاركت في هذه البطولة مرات عدة، وهذه من أكثر المرات التي شعرت فيها بالفخر بفريقي».